毎年開催されるクラロワリーグの世界一決定戦は、数あるモバイルeスポーツの中でも重要なイベントのひとつとなっています。







2017年には、SergioRamos選手が個人戦である「クラロワ 世界一決定戦」でチャンピオンに輝きました。2018年、Nova Esportsは東京で開催された世界一決定戦でグランドスラムを獲得。そして記憶に新しい昨年の世界一決定戦では、Team Liquidが世界チャンピオンに輝きました。







2020年は、『クラッシュ・ロワイヤル』の国際的なeスポーツイベントの4年目となり、「クラロワリーグ 世界一決定戦」は3回目の開催となります。12月5日~6日、世界中のクラロワリーグファンが上海を舞台に行われる今年の締めくくりとなる激戦を目にすることになります。

