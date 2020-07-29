「2020 クラロワリーグ 世界一決定戦」が今年の12月に上海で開催
「2020 クラロワリーグ 世界一決定戦」が12月5日~6日に中国の上海で開催されます！クラロワリーグ イーストとクラロワリーグ ウェストの合計8つのチームが、ボーナスと優勝トロフィーをかけて競い合います。
毎年開催されるクラロワリーグの世界一決定戦は、数あるモバイルeスポーツの中でも重要なイベントのひとつとなっています。
2017年には、SergioRamos選手が個人戦である「クラロワ 世界一決定戦」でチャンピオンに輝きました。2018年、Nova Esportsは東京で開催された世界一決定戦でグランドスラムを獲得。そして記憶に新しい昨年の世界一決定戦では、Team Liquidが世界チャンピオンに輝きました。
2020年は、『クラッシュ・ロワイヤル』の国際的なeスポーツイベントの4年目となり、「クラロワリーグ 世界一決定戦」は3回目の開催となります。12月5日~6日、世界中のクラロワリーグファンが上海を舞台に行われる今年の締めくくりとなる激戦を目にすることになります。
「2020 クラロワリーグ 世界一決定戦」は、出場チーム枠が8チームに拡大され、2日間のスケジュールで開催される、クラロワeスポーツ史上最大規模の大会となります。
新たに統合されたクラロワリーグ イーストと、クラロワリーグ ウェストの最強チームが激突するのは初となります。激戦を勝ち抜いてきた8チームが、今年の世界一決定戦でその実力を見せつけてくれることでしょう。
上海のMatch-light Arenaでの開催を予定ですが、今年はCOVID-19の影響で世界的に特殊な渡航状況が発生していることを考慮し、チームの出場方法やチケット販売などの詳細は状況に合わせて順次決定していきます。
今年の「クラロワリーグ 世界一決定戦」の出場枠を確保できるのはどのチームか？そして、どのチームが頂点に立ち、優勝の栄冠を手にするのか？12月5日~6日、「2020 クラロワリーグ 世界一決定戦」 in 上海のアリーナでお会いしましょう！