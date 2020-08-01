ファンタジー・ロワイヤル！(2020 クラロワリーグ イースト フォールシーズン)
あなたが思うクラロワリーグ最高のチームとは？
8月15日（木）に開幕するクラロワリーグ イースト フォールシーズンのファンタジー・ロワイヤルが、ゲーム内のクラロワニュース「eスポーツ」タブでスタートします！
*クラロワリーグ ウェストのファンタジー・ロワイヤルは後日スタートします。
ファンタジー・ロワイヤルとは？
・クラロワリーグ イーストの選手を選んで、自分だけのチームを作りましょう
・自分の選んだ選手のクラロワリーグ イーストでの活躍をライブ観戦！
・選手が活躍した分だけクラウンを獲得！
・開催期間中、選手をトレードすることも出来ます
・集めたクラウン数に応じて報酬をゲット！
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✔️참여 기간 : 2022년 9월 17일 (토)~ 2022년 9월 20일 (화) 23:59까지
*당첨자는 9월 26일 댓글을 통해 발표되며, 경품 지급을 위한 개인정보 수집이 있습니다. (이름/연락처)
クラウン集計方法について
・クラロワリーグ イーストに出場する選手の中から4人を選んであなたのファンタジーチームを作ってください。
・あなたが選んだ4人の選手が、クラロワリーグ イーストの試合で活躍した分のクラウンが獲得できます。
・また、週に一度、選手をトレードできるトレードデイがあります。うまく活用して、どんなチームであれば最もクラウンを獲得することが出来るか、独自の戦略を練りましょう！
*クラウンを獲得するには、クラロワリーグ イーストで試合が行われる時点でその選手があなたのチームに追加されている必要があります。試合後にその選手をチームに追加しても、さかのぼってクラウンを獲得することはできません。ご注意ください。
ボーナス報酬について
獲得クラウン数上位25%に入ったプレイヤーに以下のボーナス報酬が付与されます。
獲得クラウン数1位：250,000ゴールド + 100エメラルド
上位~10%：50,000ゴールド
上位11~25%：10,000ゴールド
【ファンタジー・ロワイヤル 開催期間】
クラロワリーグ イースト フォールシーズンのファンタジー・ロワイヤルは8月1日~11月1日の期間に開催されます。
リーグ開幕の8月15日までにファンタジー・ロワイヤルのデッキ作成をすることをお忘れなく！
【クラロワリーグ イーストの配信はこちら！】
皆さんのファンタジーチームの勝利と健闘をお祈りしております！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム