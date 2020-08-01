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2020年8月1日
Blog – Clash Royale

ファンタジー・ロワイヤル！(2020 クラロワリーグ イースト フォールシーズン)

あなたが思うクラロワリーグ最高のチームとは？

8月15日（木）に開幕するクラロワリーグ イースト フォールシーズンのファンタジー・ロワイヤルが、ゲーム内のクラロワニュース「eスポーツ」タブでスタートします！

*クラロワリーグ ウェストのファンタジー・ロワイヤルは後日スタートします。

ファンタジー・ロワイヤルとは？

・クラロワリーグ イーストの選手を選んで、自分だけのチームを作りましょう

・自分の選んだ選手のクラロワリーグ イーストでの活躍をライブ観戦！

・選手が活躍した分だけクラウンを獲得！

・開催期間中、選手をトレードすることも出来ます

・集めたクラウン数に応じて報酬をゲット！

[사행시 백일장 이벤트]

한국 SANDBOX선수, 세계 최강 선수들의 빅 매치 CRL 월드 파이널에 2년 연속 진출!🥳 샌/드/박/스 로 재미있는 사행시를 지어주시면 기프트 카드를 선물합니다!

🎁경품 : Google Play 기프트 카드 5,000원권 (추첨 5명)

✔️참여 기간 : 2022년 9월 17일 (토)~ 2022년 9월 20일 (화) 23:59까지

*당첨자는 9월 26일 댓글을 통해 발표되며, 경품 지급을 위한 개인정보 수집이 있습니다. (이름/연락처)

[이벤트 참여하러 가기]

クラウン集計方法について

・クラロワリーグ イーストに出場する選手の中から4人を選んであなたのファンタジーチームを作ってください。

・あなたが選んだ4人の選手が、クラロワリーグ イーストの試合で活躍した分のクラウンが獲得できます。

・また、週に一度、選手をトレードできるトレードデイがあります。うまく活用して、どんなチームであれば最もクラウンを獲得することが出来るか、独自の戦略を練りましょう！

*クラウンを獲得するには、クラロワリーグ イーストで試合が行われる時点でその選手があなたのチームに追加されている必要があります。試合後にその選手をチームに追加しても、さかのぼってクラウンを獲得することはできません。ご注意ください。

ボーナス報酬について

獲得クラウン数上位25%に入ったプレイヤーに以下のボーナス報酬が付与されます。

獲得クラウン数1位：250,000ゴールド + 100エメラルド

上位~10%：50,000ゴールド

上位11~25%：10,000ゴールド

【ファンタジー・ロワイヤル 開催期間】

クラロワリーグ イースト フォールシーズンのファンタジー・ロワイヤルは8月1日~11月1日の期間に開催されます。

リーグ開幕の8月15日までにファンタジー・ロワイヤルのデッキ作成をすることをお忘れなく！

【クラロワリーグ イーストの配信はこちら！】

https://supr.cl/CRL_ASIA_JP

皆さんのファンタジーチームの勝利と健闘をお祈りしております！


クラッシュ・ロワイヤル開発チーム