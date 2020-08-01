クラウン集計方法について

・クラロワリーグ イーストに出場する選手の中から4人を選んであなたのファンタジーチームを作ってください。



・あなたが選んだ4人の選手が、クラロワリーグ イーストの試合で活躍した分のクラウンが獲得できます。



・また、週に一度、選手をトレードできるトレードデイがあります。うまく活用して、どんなチームであれば最もクラウンを獲得することが出来るか、独自の戦略を練りましょう！



*クラウンを獲得するには、クラロワリーグ イーストで試合が行われる時点でその選手があなたのチームに追加されている必要があります。試合後にその選手をチームに追加しても、さかのぼってクラウンを獲得することはできません。ご注意ください。

