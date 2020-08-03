クラロワパス シーズン14
クラロワパスとは？
クラロワパスを入手すれば、そのシーズンを通じて特別な報酬や特典をアンロックできます。
クラウンを集めて報酬グレードを高め、クラウン宝箱、そしてボーナスバンクを受け取りましょう！
限定コンテンツ
シーズン14：対戦前夜 限定！！
・メガナイト タワースキン
・限定アーチャースタンプ
一度アンロックすれば永久にあなたのもの！シーズン14でのみ入手可能です。
70個の報酬をアンロック！！
・35個のクラロワパス報酬
・35個の無料報酬
35個のクラロワパス報酬
クラロワパス報酬の内容：
限定
タワースキン
と限定
スタンプ
40000
ゴールド
クラロワパス
ライトニング
宝箱 6個
レア
クラロワパス ライトニング宝箱
（レアカード確定！）
3個
スーパーレア
クラロワパス ライトニング宝箱
（スーパーレアカード確定！）
4個
トレードチケット
4枚
宝箱1個につき最大
7回の雷撃
を使用可能*
ウルトラレア宝箱1個
（ウルトラレアカード確定！）
**
ボーナスバンク
(上限10,000ゴールド)
*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上の場合のみ
クラロワパスの特典
クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：
特別チャレンジへの無制限エントリー
次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック
すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱で雷撃が使用可能
クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー名
クランメンバーへのプレゼント
ボーナスバンク
35個のグレード報酬を全て回収した後、ボーナスバンクが現れます！
10クラウン獲得ごとに250ゴールドがボーナスバンクに満タンになるまで貯まっていき、貯めたゴールドはシーズン終了時に獲得可能です！
クラロワパスの仕組みについて
バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードが上がって新たな報酬が手に入ります。
クラロワパスありでプレイ
報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。
報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！
無料でプレイ
それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。
グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！
各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！
クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！
訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！
クラロワパスなしでプレイ
クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：
34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ボーナスのウルトラレア宝箱1個
（シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）
クラロワパスの入手方法
・クラッシュ・ロワイヤルを開きます
・シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします
・クラロワパスを購入します
これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン14もお楽しみください！
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