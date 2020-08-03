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2020年8月3日
Blog – Clash Royale

クラロワパス シーズン14

クラロワパスとは？

クラロワパスを入手すれば、そのシーズンを通じて特別な報酬や特典をアンロックできます。

クラウンを集めて報酬グレードを高め、クラウン宝箱、そしてボーナスバンクを受け取りましょう！

限定コンテンツ

シーズン14：対戦前夜 限定！！

・メガナイト タワースキン

・限定アーチャースタンプ

一度アンロックすれば永久にあなたのもの！シーズン14でのみ入手可能です。


70個の報酬をアンロック！！

・35個のクラロワパス報酬

・35個の無料報酬

35個のクラロワパス報酬

クラロワパス報酬の内容：

  • 限定

    タワースキン

    と限定

    スタンプ

  • 40000

    ゴールド

  • クラロワパス

    ライトニング

    宝箱 6個

  • レア

    クラロワパス ライトニング宝箱

    （レアカード確定！）

    3個

  • スーパーレア

    クラロワパス ライトニング宝箱

    （スーパーレアカード確定！）

    4個

  • トレードチケット

    4枚

  • 宝箱1個につき最大

    7回の雷撃

    を使用可能*

  • ウルトラレア宝箱1個

    （ウルトラレアカード確定！）

    **

  • ボーナスバンク

    (上限10,000ゴールド)

*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上の場合のみ

クラロワパスの特典

クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：

  • 特別チャレンジへの無制限エントリー

  • 次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック

  • すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱で雷撃が使用可能

  • クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー名

  • クランメンバーへのプレゼント

ボーナスバンク

35個のグレード報酬を全て回収した後、ボーナスバンクが現れます！

10クラウン獲得ごとに250ゴールドがボーナスバンクに満タンになるまで貯まっていき、貯めたゴールドはシーズン終了時に獲得可能です！

クラロワパスの仕組みについて

バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードが上がって新たな報酬が手に入ります。

クラロワパスありでプレイ

  • 報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。

  • 報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！

無料でプレイ

  • それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。

  • グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！

各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！

  • クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！

訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！

クラロワパスなしでプレイ

クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：

  • 34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

  • ボーナスのウルトラレア宝箱1個

    （シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）


クラロワパスの入手方法

・クラッシュ・ロワイヤルを開きます

・シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします

・クラロワパスを購入します

これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン14もお楽しみください！

もっと詳しく知りたいですか？

こちらから、クラロワパスに関する詳細とよくある質問をご確認ください！