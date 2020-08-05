【チャンスは4回！】クラロワ公式オープン大会を開催！
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Equipo de Clash Royale Esports
■クラロワ公式オープン大会スケジュール
1次予選① : 8月10日(月) 13:05 大会公開 14:00大会スタート
1次予選② : 8月10日(月) 20:05 大会公開 21:00大会スタート
1次予選③ : 8月11日(火) 13:05 大会公開 14:00大会スタート
1次予選④ : 8月11日(火) 20:05 大会公開 21:00大会スタート
2次予選 : 8月12日(水) 20:05 大会公開 21:00大会スタート
決勝 : 8月13日(木) 20:00 大会スタート
■クラロワ公式オープン大会の流れ
【1次予選】
8月10日(月)に2回、8月11日(火)に2回参加するチャンスがあります。それぞれの回の定員は3000名(1000人が参加可能なプライベート大会が3つ開催)です。全てのプライベート大会の上位30名が2次予選に進出するため、最大で360名が2次予選に進出します。
【2次予選】
8月12日(水)に行われ、1次予選を勝ち抜いた360名で決勝大会に進むことができる8名の座を競います。大会はプライベート大会を1つ開催して実施します。みかん坊やさんによる実況付生放送が、みかん坊やさんのミルダムのチャンネルにて行われます。
【決勝】
8月13日(木)に行われ、シングルエリミネーションのトーナメント形式で進行します。決勝大会の対戦組み合わせは抽選でランダムに決定します。優勝者にはストーンP.E.K.K.A像が贈呈されます！こちらもみかん坊やさんによる実況付生放送が、みかん坊やさんYouTubeチャンネルにて行われます。
■1次予選参加方法
以下の日時にクラロワ公式オープン大会公式ツイッターアカウントから大会名とパスワードが公開されます
8月10日(月) 13:05
8月10日(月) 20:05
8月11日(火) 13:05
8月11日(火) 20:05
公開されてから55分後に一斉に大会が開始されます
最大参加人数は各回3000名です
先着順になります
何度でも1次予選に参加することは可能です
■1次予選ルール
プライベート大会機能を採用します
プレイヤー数 : 1000人
準備期間 : 55分
※時間内にプライベート大会へ入室されなかった場合は失格となります
対戦期間 : 60分
ゲームモード : 通常バトル
レベル上限 : 9
敗北数上限 : 4敗
各大会上位30名のプレイヤーは、大会終了後1時間以内に順位の分かるスクリーンショットをクラロワ公式大会Twitterアカウントのダイレクトメッセージに送付してください
運営の結果確認後、1次予選通過者のみのダイレクトメッセージグループを作成します
時間内にダイレクトメッセージが確認されない場合は2次予選に参加できませんのでご了承ください
「LPL クラッシュ・ロワイヤル アジアパシフィックツアー」は、オセアニア、東南アジア、日本、韓国のモバイルeスポーツファンを招き、2つ部門（オープン部門とプロ部門）に分かれて、賞金 $27,500(AUD)のシェアを競う大会です！
1月12日（木）から開催されるプロ部門は、LPLによって、英語、日本語、韓国語で配信されます👇
Twitch.tv/lpl_play(英語)、twitch.tv/lpl_jp(日本語)、twitch.tv/lpl_kr(韓国語)
本大会では、各地域で4つのオープン予選が開催され、各予選の上位4名がプロ部門に進出し、残りのプレイヤーはオープン部門に入ります。
プロ部門
上位16名のプレイヤーは、16チームのダブルエリミネーショントーナメントに参加し、アジア太平洋地域のベストプレイヤーを決めます。
オープン部門
プロ部門の出場資格を持たないプレイヤーは、シングルエリミネーション方式でオープン部門でのベストプレイヤーを狙います。
🔴大会日程と参加登録
オープン予選🔽
OCE&SEA：12月17日(土)
日本&韓国：12月18日(日)
参加登録🔽
LPL Clash Royale APAC Tour (letsplay.live)
参加登録の締め切りは、12月15日(木)です。
🔴賞金
プロ部門 - $25,000 (AUD)
オープン部門 - $2,500 (AUD)
大会の詳細については、LPLウェブサイトとLPL クラッシュ・ロワイヤル アジアパシフィックのDiscordコミュニティでご確認ください！
クラッシュ・ロワイヤル eスポーツチーム
■決勝大会ルール
フレンドバトル機能を採用します
8名の対戦組み合わせはくじ引きで決めます
全ての対戦はBO3で行います
ゲーム間のデッキ選択タイムは1分とします
3位決定戦は行いません
■その他注意事項
必要と判断した場合には、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします
参加者は当企画参加にあたり、事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切意義を申し立てないものとします
不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます
クラロワプレイヤーの皆さん、第2回クラロワ公式オープン大会へのご参加お待ちしております！👑