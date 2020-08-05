「LPL クラッシュ・ロワイヤル アジアパシフィックツアー」は、オセアニア、東南アジア、日本、韓国のモバイルeスポーツファンを招き、2つ部門（オープン部門とプロ部門）に分かれて、賞金 $27,500(AUD)のシェアを競う大会です！

1月12日（木）から開催されるプロ部門は、LPLによって、英語、日本語、韓国語で配信されます👇

Twitch.tv/lpl_play(英語)、twitch.tv/lpl_jp(日本語)、twitch.tv/lpl_kr(韓国語)





本大会では、各地域で4つのオープン予選が開催され、各予選の上位4名がプロ部門に進出し、残りのプレイヤーはオープン部門に入ります。

プロ部門

上位16名のプレイヤーは、16チームのダブルエリミネーショントーナメントに参加し、アジア太平洋地域のベストプレイヤーを決めます。

オープン部門

プロ部門の出場資格を持たないプレイヤーは、シングルエリミネーション方式でオープン部門でのベストプレイヤーを狙います。