クラン対戦2スタート記念！クラロワクラン募集キャンペーン！
クラン対戦2がいよいよスタート！仲間とともに頂点を目指してボートを漕ぎ出そう！
スタートを記念して、クラロワクラン募集キャンペーンを開催します🎯
キャンペーン参加方法はとっても簡単です🙌
クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、仲間を募集していることをツイートするだけ！
期間中に投稿してくださった方の中から抽選で30名様に・・・・
300エメラルドと、当選者のクラン名が入ったオリジナルTwitterアイコンをプレゼントします🥳
※いずれも応募者のみに付与します。
オリジナルTwitterアイコンはクラン内で共有して使用OK！
■キャンペーン概要■
【キャンペーン名】
クラン対戦2スタート記念！クラロワクラン募集キャンペーン
【キャンペーン期間】
2020年8月31日(月)～9月13日(日)
【応募方法】
①クラロワ公式アカウント( @ClashRoyaleJP )をフォロー
②ハッシュタグ (#クラロワクラン募集) と一緒に、以下の＜用意する情報＞をツイート
【用意する情報】
1.クランのステータス画面のスクリーンショット
2.クランの紹介文（プロフィールやクラン対戦・チャット・寄付の頻度など）
*必ずご自身のクランの情報で応募してください。
*投稿されたツイートをクラッシュ・ロワイヤルの公式Twitterアカウントで紹介させていただく場合がございます。予めご了承ください。
*鍵付きアカウント、及び投稿後に鍵付きアカウントにされた場合、または期間中にクランを脱退された場合は当選の対象外とさせていただきます。
【当選人数】
30名様
【当選プレゼント】
300エメラルドと、当選者のクラン名が入ったオリジナルTwitterアイコン（当選連絡は9月中旬～9月下旬を予定）
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Twitterのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡および賞品付与・送付が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・プレゼントの付与・送付は日本国内に限らせていただきます。
・投稿者は、Twitter社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。
・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が付与・送付できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・賞品の写真・画像と実際の賞品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・本キャンペーンは、Twitter Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにTwitter Japan株式会社は関係ありません。
・本キャンペーンに関しまして、Twitter Japan株式会社は何らの責任も負いません。
・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。
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