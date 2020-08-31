クラン対戦2がいよいよスタート！仲間とともに頂点を目指してボートを漕ぎ出そう！

スタートを記念して、クラロワクラン募集キャンペーンを開催します🎯







キャンペーン参加方法はとっても簡単です🙌



クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、仲間を募集していることをツイートするだけ！



期間中に投稿してくださった方の中から抽選で30名様に・・・・



300エメラルドと、当選者のクラン名が入ったオリジナルTwitterアイコンをプレゼントします🥳



※いずれも応募者のみに付与します。

オリジナルTwitterアイコンはクラン内で共有して使用OK！

