バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードが上がって新たな報酬が手に入ります。

クラロワパスありでプレイ

報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。



報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！



無料でプレイ

それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。



グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！



各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！

クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！



訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！

不定期に発生する「クラウンラッシュ」をお見逃しなく！期間中はクラウンを倍獲得できます！