ピーターとラリーのように、一緒に苦難を乗り越えてきた相棒はいますか💀⚔💀

もし、いればこの機会に #クラッシュ物語 のハッシュタグを使ってメッセージを送ってみてはいかがでしょう！



今相棒がいなくても大丈夫、この機会に相棒を探してみよう！



キャンペーン参加方法はとっても簡単。



クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、相棒へのメッセージを添えてタグ付け、【#クラッシュ物語】のハッシュタグを付けてツイートするだけ！！💪



期間中に投稿してくださった方の中から抽選で30名様に・・・・



500エメラルド×10（5組10名）もしくは、ロゴステッカー×20（10組20名）をプレゼントします🎁

