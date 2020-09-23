2人でお宝を山分け！絆を力に！クラッシュ物語 キャンペーン
ピーターとラリーのように、一緒に苦難を乗り越えてきた相棒はいますか💀⚔💀
もし、いればこの機会に #クラッシュ物語 のハッシュタグを使ってメッセージを送ってみてはいかがでしょう！
今相棒がいなくても大丈夫、この機会に相棒を探してみよう！
キャンペーン参加方法はとっても簡単。
クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、相棒へのメッセージを添えてタグ付け、【#クラッシュ物語】のハッシュタグを付けてツイートするだけ！！💪
期間中に投稿してくださった方の中から抽選で30名様に・・・・
500エメラルド×10（5組10名）もしくは、ロゴステッカー×20（10組20名）をプレゼントします🎁
■キャンペーン概要■
【キャンペーン名】
絆を力に！ #クラッシュ物語 キャンペーン
【キャンペーン期間】
2020年9月23日～11月1日23:59
【応募方法】
①クラッシュ・ロワイヤル公式(クラロワ)( @ClashRoyaleJP )をフォロー
②相棒へのメッセージを添えてタグ付け（＠マークのあとに、相棒のTwitter IDを入力します）
③ #クラッシュ物語 のハッシュタグを付けてツイート
*1人で何度でも応募OK！
*投稿をクラッシュ・ロワイヤルの公式Twitterアカウントで紹介させていただく場合がございます。予めご了承ください。
*鍵付きアカウント、及び投稿後に鍵付きアカウントにされた場合は当選の対象外とさせていただきます。
【当選人数】
30名様
【当選プレゼント】
・500エメラルド山分け！（5組10名様） ※250エメラルド×10
・クラロワロゴステッカー （10組20名様）
*エメラルドは当選者様と相棒（タグ付けされた人）のアカウントそれぞれに付与します。
*ロゴステッカーは、当選者様1名に2名様分お送りします。
👑ピーターとラリーがクラウンを守るため奮闘する、「Clash」シリーズ初のショートムービー、『クラウンとスケルトン兄弟』は現在YouTubeにて公開中！
二人の”絆”もお見逃しなく👀