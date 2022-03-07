2022年3月7日
Blog – Clash Royale
リリース記念シーズンの報酬
破壊したタワーからクラウンを獲得して、報酬をゲットしましょう！
クラロワパスを入手して、シーズン限定報酬や特典をアンロック！
クラロワパス報酬
ピニャータの限定タワースキンと癒しの相棒のスタンプ
強化の秘伝書（アップグレードに必要な枚数のカードを瞬時に追加） 1冊
魔法のコイン（カードのアップグレードコストを無料化） 1枚
宝箱のカギ（宝箱スロットにあるいずれかの宝箱を瞬時にアンロック） 2本
ウルトラレアワイルドカード 1枚
スーパーレアワイルドカード
レアワイルドカード
ノーマルワイルドカード
40,000ゴールド
トレードチケット 4枚
ボーナスバンクのゴールド（最大25,000ゴールド）
クラロワパスを所有するプレイヤーは、スペシャルチャレンジへの無限エントリー、黄金に輝くプレイヤー名、宝箱のアンロック予約を利用できます！
無料報酬
クラロワパスを入手せずにプレイしても、以下の報酬を無料で獲得できます。
ノーマル
強化の指南書 1冊
ロイヤルワイルド宝箱
1個
スーパーレアワイルドカード 10枚
レアワイルドカード 20枚
ノーマルワイルドカード 50枚
宝箱のカギ 2本
クラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む） 33個
ウルトラレアワイルドカード 1枚
これらの報酬は、アリーナ7以上のプレイヤーが対象です。クラロワパスを所有するプレイヤーは、無料報酬も回収することができます！
これらの報酬は、アリーナ7以上のプレイヤーが対象です。
アリーナ4～6のプレイヤーが受け取る報酬は、ゲーム内でご覧いただけます！