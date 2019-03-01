【祝・3周年】新チャレンジや4つの特別キャンペーンを開催！
一緒にお祝いをしましょう！
いつもクラロワをお楽しみ頂き、ありがとうございます。3月2日に、クラロワは3周年を迎えます！
この週末中、皆さんと楽しめるお祝いキャンペーンをご用意しました。
限定スタンプが貰える！YouTuberの大会生配信
この土日に、クラロワの親愛なるYouTuber4名が大集結！
今年中ここでしか手に入らいない3周年記念スタンプ（アウトロー）は、大会に参加することで貰えます。さらに、大会で優勝した方は主催者のYouTuberと対決ができます！対決に勝つと、「クラロワぬいぐるみ3点セット」が貰えます！上位50位に入ると、スタンプだけでなくエメラルドも手に入ります。
それぞれの大会はYouTubeで生配信されます。生配信を視聴した方へ限定スタンプをプレゼントする企画も、あるかも知れません！
大会の参加方法や、各生配信の情報については、YouTuber4名からのお知らせを確認して下さい！
Twitter：ドズル / きおきお / みかん坊や / koo
YouTubeチャンネル：ドズル / きおきお / みかん坊や / koo
名前に「クラロワ🎂」を付けて皆で祝おう！
ケーキの絵文字は、どんな種類でも構いません！
さぁTwitterを開いて、Twitterネーム（表示名）に「クラロワ🎂」を入れてみましょう。
※当選連絡はDMで行います。あらかじめクラロワ公式アカウントをフォローしておいて下さい。DMにて連絡がつかない場合、当選を破棄させて頂くがございます。
Mirrativでクラロワ配信をしよう！
キャンペーン期間中に、タイトルに「#クラロワ3周年おめでとう」を付けてクラロワを配信すると・・・
抽選で20名に、
500エメラルド
をプレゼント！
クラロワ公式が配信に遊びに来て、
お祝いプレゼント
を貰えるかも！？
配信に遊びに来た時には、お祝いの言葉をかけて貰えると嬉しいです。皆さん、ぜひお願いします！
リツイート数と同じ量のエメラルドが当たるかも？