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2019年3月1日
Blog – Clash Royale

【祝・3周年】新チャレンジや4つの特別キャンペーンを開催！

一緒にお祝いをしましょう！

いつもクラロワをお楽しみ頂き、ありがとうございます。3月2日に、クラロワは3周年を迎えます！

この週末中、皆さんと楽しめるお祝いキャンペーンをご用意しました。

限定スタンプが貰える！YouTuberの大会生配信

この土日に、クラロワの親愛なるYouTuber4名が大集結！

今年中ここでしか手に入らいない3周年記念スタンプ（アウトロー）は、大会に参加することで貰えます。さらに、大会で優勝した方は主催者のYouTuberと対決ができます！対決に勝つと、「クラロワぬいぐるみ3点セット」が貰えます！上位50位に入ると、スタンプだけでなくエメラルドも手に入ります。

それぞれの大会はYouTubeで生配信されます。生配信を視聴した方へ限定スタンプをプレゼントする企画も、あるかも知れません！

大会の参加方法や、各生配信の情報については、YouTuber4名からのお知らせを確認して下さい！

Twitter：ドズル / きおきお / みかん坊や / koo

YouTubeチャンネル：ドズル / きおきお / みかん坊や / koo

名前に「クラロワ🎂」を付けて皆で祝おう！

ケーキの絵文字は、どんな種類でも構いません！

さぁTwitterを開いて、Twitterネーム（表示名）に「クラロワ🎂」を入れてみましょう。

※当選連絡はDMで行います。あらかじめクラロワ公式アカウントをフォローしておいて下さい。DMにて連絡がつかない場合、当選を破棄させて頂くがございます。

Mirrativでクラロワ配信をしよう！

キャンペーン期間中に、タイトルに「#クラロワ3周年おめでとう」を付けてクラロワを配信すると・・・

  • 抽選で20名に、

    500エメラルド

    をプレゼント！

  • クラロワ公式が配信に遊びに来て、

    お祝いプレゼント

    を貰えるかも！？

配信に遊びに来た時には、お祝いの言葉をかけて貰えると嬉しいです。皆さん、ぜひお願いします！

リツイート数と同じ量のエメラルドが当たるかも？

参加方法は、Twitterでクラロワ公式をフォローして、このツイートをリツイートするだけ！

キャンペーン期間終了時のリツイート総数と同じ量のエメラルドを、抽選で30名にプレゼントします。

例：終了時10000RT→30名に10000エメラルド

3周年記念のチャレンジも開催中！

現在、イベントタブにて3周年記念イベントに挑戦できます。「レトロ」から「新参者」に至るまでのデッキを駆使して、バトルをお楽しみ下さい！

...ということで、これからもクラロワを、どうぞよろしくお願い致します。

一緒にお祝いを楽しみましょう！