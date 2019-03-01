この土日に、クラロワの親愛なるYouTuber4名が大集結！

今年中ここでしか手に入らいない3周年記念スタンプ（アウトロー）は、大会に参加することで貰えます。さらに、大会で優勝した方は主催者のYouTuberと対決ができます！対決に勝つと、「クラロワぬいぐるみ3点セット」が貰えます！上位50位に入ると、スタンプだけでなくエメラルドも手に入ります。

それぞれの大会はYouTubeで生配信されます。生配信を視聴した方へ限定スタンプをプレゼントする企画も、あるかも知れません！

大会の参加方法や、各生配信の情報については、YouTuber4名からのお知らせを確認して下さい！



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名前に「クラロワ🎂」を付けて皆で祝おう！