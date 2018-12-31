ついに終わりを迎える、2018年。

2018年のクラロワを振り返るべく、Twitterで「クラロワ大賞2018 アンケート」を実施してみました。

今回は数多く頂いた回答を集計し、各部門で見事選ばれた「1位」をご紹介したいと思います！

それでは、どうぞ！

【スタンプ部門】今年最も多く使ったスタンプは？