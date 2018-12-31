【クラロワ大賞】2018年のMVPに輝いたのは!?
ついに終わりを迎える、2018年。
2018年のクラロワを振り返るべく、Twitterで「クラロワ大賞2018 アンケート」を実施してみました。
今回は数多く頂いた回答を集計し、各部門で見事選ばれた「1位」をご紹介したいと思います！
それでは、どうぞ！
【スタンプ部門】今年最も多く使ったスタンプは？
栄えある1位に輝いたのは、お馴染み「キングの笑い顔」スタンプです！
「ヒッヒッヒッハ～」というキングの笑い声は、クラロワをやっている人なら必ず耳にしたことがあるでしょう。
第2位には「キングのグッドサイン」、そして第3位には「ナイトのバンザイ」がランクインしています。「ナイトのバンザイ」は、『ファンタジー・ロワイヤル』の特典で配布されて以来、アリーナで見ない日はない、というくらい流行していました。
※上記のスタンプの名前は、今回便宜上使用しているものであり、正式名称ではありません。
【ユニット部門】2018年のMVPだと思うユニットは？
プレイヤーからの根強い人気を誇る、ゴーレムがMVPに選ばれました！
「自分が今年1番使っていたから」
「2018年、環境が変わっても安定して強かったから」
という意見が大多数を占める中、
「ドズルさんが天界に行ったデッキだから」
「Royal選手やkoo選手たちが使っていて自分も銀剣に到達できたから」
など有名プレイヤーが使用したことを理由に挙げる方もいました。
ゴーレム、みんなに愛されております！
僅差で第2位となったのは、「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」で世界一を決める最後の一撃を放った、ホグライダー。
「2.6ホグ」という愛称を持つデッキで大活躍したり、スターレベル登場時にあまりにスタイリッシュな姿をアリーナで見せたりと、今年は何かとクラロワを騒がせました。
【クラロワリーグ部門】最もすごかったシーンは？
断トツの得票数で1位に輝いたのは、「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」の初戦、運命を決める最終Set・最終Gameで起こったこちらのシーン。
みかん坊や選手(PONOS Sports)が自身のトレードマークであるエアバルーンを使用して見事強豪・Royal選手のタワーを撃ち落とし、その光景はクラロワの歴史に残る名シーンとなりました。
番外編：【クラロワリーグ】おもしろハプニング集！
クラロワ公式の中の人が目撃した、「クラロワリーグ」でのおもしろハプニングをご紹介します！
その１. koo選手に「エリートランバージャック」が降臨!?
「クラロワリーグ アジア」シーズン2 Week 10 Day 3 DetonatioN Gaming 対 GameWithの試合でそれは起こりました...。
DetonatioN Gamingのkoo選手は、ロイヤルホグに攻められたタワーを「捨て」て、ゴーレムの後ろにランバージャックを加えて攻撃を仕掛けようとしていました。
しかし、降り立ったランバージャックはすぐさま回れ右。その俊足でキングタワーに残ったロイヤルホグたちに向かって猛突進します。そしてホグたちを倒したあと、koo選手が意図していたコースと真逆のコースを走り始めました。koo選手も驚きを隠せない様子です。
真逆を走るランバージャックは敵陣に入ると、今度はゴーレムの元にもどって周りの敵ユニットを蹴散らします。
かと思えば、また逆のコースに戻って1人黙々とタワーを攻撃し続けます。結局1人でタワーのヒットポイントを7割以上も削る大活躍を見せました。このまさかの展開に、koo選手もこの表情。
「エリートランバージャック」の活躍(?)のおかげか、勝負はkoo選手が制する結果となりました。
その２. あれ？この髪型は？
「クラロワリーグ アジア」シーズン2 Week 7 Day 3に、FAV gamingの選手たちが登場した時のことです。
メンバーの中でひときわ目立つの選手が１人...そう、髪型が7:3に分かれて、なんだかバッチリと決まっているけんつめし選手です。
本人曰く、7:3の髪型は「メイクさんとの約束だった」のだとか。
突然のヘアスタイルチェンジに驚かされた瞬間でした。
…ということで、以上が「クラロワ大賞2018」の結果発表でした！
今年もクラロワをお楽しみいただき、本当にありがとうございました。
「クラロワ大賞2018」のアンケートに回答してくださった方の中から抽選で10名様に1200エメラルドがプレゼントされますので、そちらもどうぞお楽しみに。
それでは、2019年もアリーナでお会いしましょう！