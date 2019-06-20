優秀賞

はるき さん作：吹き矢ゴブリン



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tomato トマト間トマト さん：クロスボウ



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Asahi さん作：アースクエイク



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Chestnut さん作：槍ゴブリン



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食材の山羊@scape510 さん作：ミニP.E.K.K.A



┗|▼|┛<ﾊﾟﾝｹｰｷ!!











皆さん、たくさんのAA作品をありがとうございました！



今回はプレイヤーの皆さまの間で広く使って頂けるのではないか？というものを中心に選考させていただきました。



大賞に輝いた方、優秀賞に輝いた5名の方には特典のエメラルドを配布させていただきます。



それでは、アリーナでお会いしましょう！

