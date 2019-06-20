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2019年6月20日
Blog – Clash Royale

クラロワ アスキーアート 大賞発表！

4月にTwitterで募集したクラロワ アスキーアートの大賞が決定しました！

大作が多く選考に時間がかかってしまいましたが、今回の記事では Twitter 上で #クラロワAA ハッシュタグによせられたAA作品の中から大賞と優秀賞を発表します。

大賞

(´^д^｀) @クラロワさん作：スパーキー

優秀賞

はるき さん作：吹き矢ゴブリン

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tomato トマト間トマト さん：クロスボウ

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{@:::::::||==|口＞ ー ー ー ー

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Asahi さん作：アースクエイク

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Chestnut さん作：槍ゴブリン

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食材の山羊@scape510 さん作：ミニP.E.K.K.A

┗|▼|┛<ﾊﾟﾝｹｰｷ!!



皆さん、たくさんのAA作品をありがとうございました！

今回はプレイヤーの皆さまの間で広く使って頂けるのではないか？というものを中心に選考させていただきました。

大賞に輝いた方、優秀賞に輝いた5名の方には特典のエメラルドを配布させていただきます。

それでは、アリーナでお会いしましょう！