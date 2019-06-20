2019年6月20日
Blog – Clash Royale
クラロワ アスキーアート 大賞発表！
4月にTwitterで募集したクラロワ アスキーアートの大賞が決定しました！
大作が多く選考に時間がかかってしまいましたが、今回の記事では Twitter 上で #クラロワAA ハッシュタグによせられたAA作品の中から大賞と優秀賞を発表します。
大賞
(´^д^｀) @クラロワさん作：スパーキー
優秀賞
はるき さん作：吹き矢ゴブリン
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tomato トマト間トマト さん：クロスボウ
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Asahi さん作：アースクエイク
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Chestnut さん作：槍ゴブリン
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食材の山羊@scape510 さん作：ミニP.E.K.K.A
┗|▼|┛<ﾊﾟﾝｹｰｷ!!
皆さん、たくさんのAA作品をありがとうございました！
今回はプレイヤーの皆さまの間で広く使って頂けるのではないか？というものを中心に選考させていただきました。
大賞に輝いた方、優秀賞に輝いた5名の方には特典のエメラルドを配布させていただきます。
それでは、アリーナでお会いしましょう！