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2019年4月24日
Blog – Clash Royale

【明日開幕】「クラロワリーグ」応援3大キャンペーン開催！

ついに明日4月25日（木）に開幕する、「クラロワリーグ アジア2019」。熱いバトルの数々が、もうすぐ始まります！

今回はそんな「クラロワリーグ アジア2019」を応援するキャンペーンを、3つ同時開催します。

名前に「クラロワリーグ応援📣」を付けて応援しよう！

「メガホンの絵文字、これで合ってる...？」
ご心配なく！絵文字の種類は多少違っていても大丈夫です！

さぁTwitterを開いて、Twitterネーム（表示名）に「クラロワリーグ応援📣」を入れてみましょう。

ハッシュタグを使って応援メッセージを投稿しよう！

下記のいずれかのハッシュタグを使って、あなたの好きな選手やチームに応援メッセージを送りましょう！

  • #DNGWIN

  • #FAVWIN

  • #GameWithWIN

  • #PONOSWIN

複数の投稿や、複数チームへの投稿もOKです。

クラロワ公式TwitterをフォローしてRTしよう！

参加方法は、Twitterでクラロワ公式をフォローして、このツイートをリツイートするだけ。クラロワリーグ応援の輪を、一緒に広げてください！

※各キャンペーンの当選連絡はDMで行います。あらかじめクラロワ公式アカウントをフォローしておいて下さい。DMにて連絡がつかない場合、当選を破棄させて頂くがございます。

「クラロワリーグ アジア2019」は明日開幕！

【試合配信】

「クラロワリーグ アジア」公式YouTubeチャンネル にて配信予定

【出場チーム／選手】

こちらの記事でご紹介しています！

それでは、クラロワリーグのアリーナでお会いしましょう！