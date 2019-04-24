ついに明日4月25日（木）に開幕する、「クラロワリーグ アジア2019」。熱いバトルの数々が、もうすぐ始まります！

今回はそんな「クラロワリーグ アジア2019」を応援するキャンペーンを、3つ同時開催します。

名前に「クラロワリーグ応援📣」を付けて応援しよう！