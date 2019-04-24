2019年4月24日
Blog – Clash Royale
【明日開幕】「クラロワリーグ」応援3大キャンペーン開催！
ついに明日4月25日（木）に開幕する、「クラロワリーグ アジア2019」。熱いバトルの数々が、もうすぐ始まります！
今回はそんな「クラロワリーグ アジア2019」を応援するキャンペーンを、3つ同時開催します。
名前に「クラロワリーグ応援📣」を付けて応援しよう！
「メガホンの絵文字、これで合ってる...？」
ご心配なく！絵文字の種類は多少違っていても大丈夫です！
さぁTwitterを開いて、Twitterネーム（表示名）に「クラロワリーグ応援📣」を入れてみましょう。
ハッシュタグを使って応援メッセージを投稿しよう！
下記のいずれかのハッシュタグを使って、あなたの好きな選手やチームに応援メッセージを送りましょう！
#DNGWIN
#FAVWIN
#GameWithWIN
#PONOSWIN
複数の投稿や、複数チームへの投稿もOKです。
クラロワ公式TwitterをフォローしてRTしよう！
参加方法は、Twitterでクラロワ公式をフォローして、このツイートをリツイートするだけ。クラロワリーグ応援の輪を、一緒に広げてください！
※各キャンペーンの当選連絡はDMで行います。あらかじめクラロワ公式アカウントをフォローしておいて下さい。DMにて連絡がつかない場合、当選を破棄させて頂くがございます。
「クラロワリーグ アジア2019」は明日開幕！
【試合配信】
「クラロワリーグ アジア」公式YouTubeチャンネル にて配信予定
【出場チーム／選手】
こちらの記事でご紹介しています！
それでは、クラロワリーグのアリーナでお会いしましょう！