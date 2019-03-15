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2019年3月15日
Blog – Clash Royale

「クラロワリーグ アジア2019」4月25日に開幕！20勝チャレンジがやってくる！

世界最大規模のeスポーツプロリーグである「クラロワリーグ」が、2019年もいよいよ始動します！

「クラロワリーグ」は2018年3月に発足したクラロワのプロリーグで、モバイルゲームの公式eスポーツリーグでは世界最大級の規模を誇ります。初開催となった昨年は、世界中で2500万人を超えるプレイヤーがプロ選手への応募条件となった「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦し、「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」ではNova Esports（中国）が初王者の座に輝きました。

今年のクラロワリーグは3リーグ体制に

2019年の「クラロワリーグ」は、日本や韓国、東南アジアのチームが所属する「クラロワリーグ アジア」に加え、昨年まで個別リーグを設けていた北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカの地域を1つに統合した「クラロワリーグ ウェスト」、そして「クラロワリーグ チャイナ」の3リーグ体制で開催することで、一貫した構成で運営していきます。

「クラロワリーグ アジア2019」について

2グループに分け、総当たり戦を実施。上位3チームがWCGへの出場権を獲得！

「クラロワリーグ アジア2019」の所属チームは12チーム。その12チームを2つのグループに分け、グループ内総当たり戦・グループ交流総当たり戦を行います。その後12チーム中8チームがプレイオフに進むことができます。

シーズン1の成績上位3チームは、今年7月に中国・西安で行われる国際的なeスポーツ競技大会「World Cyber Games」への出場権を獲得することができます。WCGでは、「クラロワリーグ アジア」「クラロワリーグ ウェスト」「クラロワリーグ チャイナ」それぞれの上位3チームが地域対抗で戦い、"世界トップ地域"の座をかけて競います。

全試合を韓国で実施

「クラロワリーグ アジア2019」は4月25日に開幕し、全試合を韓国で実施します。

※シーズン2 プレイオフのみ未定

所属チーム決定

「クラロワリーグ アジア2019」に所属する全12チームは以下の通りです。

【日本】DetonatioN Gaming / FAV gaming / GameWith / PONOS（旧PONOS Sports）

【韓国】KING-ZONE DragonX / OGN ENTUS / OP GAMING / SANDBOX Gaming（旧SANDBOX）

【東南アジア】Bren Esports / Chaos Theory / KIX / Talon（新規加入）

各チームに所属するプロ選手やリーグ日程などにつきましては、随時発表いたします！

誰もがプロ選手になれるチャンス「20勝チャレンジ」を今年も開催！

16歳以上の方であれば、どなたにでもプロ選手になるチャンスがあります！

2019年3月21日〜26日にゲーム内イベント「クラロワリーグ20勝チャレンジ」を開催します。「クラロワリーグ20勝チャレンジ」突破者は、その後アジア全域を対象に開催する「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」に進みます。最終的な選考は各プロチームにて行います。

「クラロワリーグ アジア」公式YouTubeチャンネルで動画公開中！

Video

「クラロワリーグ アジア2019」の開幕に向けて、新たに「【クラロワリーグ アジア2019】4月25日開幕！」を、公式YouTubeチャンネルで公開しました。


去年、世界で熱狂を生んだ「クラロワリーグ」が、もうすぐやってきます。

あなたもプロ選手を目指して、まずは3月21日〜26日に行われる「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦してみましょう！

「クラロワリーグ アジア2019」概要

【正式名称】

クラロワリーグ アジア2019／（英語名称）Clash Royale League Asia 2019

【リーグ概要】

2シーズン制。全12チームを2つのグループに分け、グループ内総当たり戦・グループ交流総当たり戦を実施。12チーム中8チームがプレイオフ（決勝トーナメント）へ進出。

【試合開催地】

全試合を韓国で実施。

※シーズン2 プレイオフのみ未定

【プロ選手について】

■年齢制限は2019年4月1日時点で満16歳以上（18歳未満は保護者の承諾が必須）

■各チームには4〜6名のプロ選手が所属可能

■報酬はプロ選手とチーム間で協議し、決定する

■プロ選手はシーズン中はすべての試合に参加すること

■プロ選手はリーグが定める大会や撮影等の参加を条件に、学生やほかの職業に就いていても可とする

※なお、チーム参加条件や報酬などは各チームにより異なります

「クラロワリーグ アジア」公式チャンネル