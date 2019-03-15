「クラロワリーグ アジア2019」に所属する全12チームは以下の通りです。

【日本】DetonatioN Gaming / FAV gaming / GameWith / PONOS（旧PONOS Sports）



【韓国】KING-ZONE DragonX / OGN ENTUS / OP GAMING / SANDBOX Gaming（旧SANDBOX）



【東南アジア】Bren Esports / Chaos Theory / KIX / Talon（新規加入）



各チームに所属するプロ選手やリーグ日程などにつきましては、随時発表いたします！



誰もがプロ選手になれるチャンス「20勝チャレンジ」を今年も開催！

16歳以上の方であれば、どなたにでもプロ選手になるチャンスがあります！



2019年3月21日〜26日にゲーム内イベント「クラロワリーグ20勝チャレンジ」を開催します。「クラロワリーグ20勝チャレンジ」突破者は、その後アジア全域を対象に開催する「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」に進みます。最終的な選考は各プロチームにて行います。



「クラロワリーグ アジア」公式YouTubeチャンネルで動画公開中！