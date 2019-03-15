「クラロワリーグ アジア2019」4月25日に開幕！20勝チャレンジがやってくる！
世界最大規模のeスポーツプロリーグである「クラロワリーグ」が、2019年もいよいよ始動します！
「クラロワリーグ」は2018年3月に発足したクラロワのプロリーグで、モバイルゲームの公式eスポーツリーグでは世界最大級の規模を誇ります。初開催となった昨年は、世界中で2500万人を超えるプレイヤーがプロ選手への応募条件となった「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦し、「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」ではNova Esports（中国）が初王者の座に輝きました。
今年のクラロワリーグは3リーグ体制に
2019年の「クラロワリーグ」は、日本や韓国、東南アジアのチームが所属する「クラロワリーグ アジア」に加え、昨年まで個別リーグを設けていた北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカの地域を1つに統合した「クラロワリーグ ウェスト」、そして「クラロワリーグ チャイナ」の3リーグ体制で開催することで、一貫した構成で運営していきます。
「クラロワリーグ アジア2019」について
2グループに分け、総当たり戦を実施。上位3チームがWCGへの出場権を獲得！
「クラロワリーグ アジア2019」の所属チームは12チーム。その12チームを2つのグループに分け、グループ内総当たり戦・グループ交流総当たり戦を行います。その後12チーム中8チームがプレイオフに進むことができます。
シーズン1の成績上位3チームは、今年7月に中国・西安で行われる国際的なeスポーツ競技大会「World Cyber Games」への出場権を獲得することができます。WCGでは、「クラロワリーグ アジア」「クラロワリーグ ウェスト」「クラロワリーグ チャイナ」それぞれの上位3チームが地域対抗で戦い、"世界トップ地域"の座をかけて競います。
全試合を韓国で実施
「クラロワリーグ アジア2019」は4月25日に開幕し、全試合を韓国で実施します。
※シーズン2 プレイオフのみ未定
所属チーム決定
「クラロワリーグ アジア2019」に所属する全12チームは以下の通りです。
【日本】DetonatioN Gaming / FAV gaming / GameWith / PONOS（旧PONOS Sports）
【韓国】KING-ZONE DragonX / OGN ENTUS / OP GAMING / SANDBOX Gaming（旧SANDBOX）
【東南アジア】Bren Esports / Chaos Theory / KIX / Talon（新規加入）
各チームに所属するプロ選手やリーグ日程などにつきましては、随時発表いたします！
誰もがプロ選手になれるチャンス「20勝チャレンジ」を今年も開催！
16歳以上の方であれば、どなたにでもプロ選手になるチャンスがあります！
2019年3月21日〜26日にゲーム内イベント「クラロワリーグ20勝チャレンジ」を開催します。「クラロワリーグ20勝チャレンジ」突破者は、その後アジア全域を対象に開催する「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」に進みます。最終的な選考は各プロチームにて行います。
「クラロワリーグ アジア」公式YouTubeチャンネルで動画公開中！
「クラロワリーグ アジア2019」の開幕に向けて、新たに「【クラロワリーグ アジア2019】4月25日開幕！」を、公式YouTubeチャンネルで公開しました。
去年、世界で熱狂を生んだ「クラロワリーグ」が、もうすぐやってきます。
あなたもプロ選手を目指して、まずは3月21日〜26日に行われる「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦してみましょう！
「クラロワリーグ アジア2019」概要
【正式名称】
クラロワリーグ アジア2019／（英語名称）Clash Royale League Asia 2019
【リーグ概要】
2シーズン制。全12チームを2つのグループに分け、グループ内総当たり戦・グループ交流総当たり戦を実施。12チーム中8チームがプレイオフ（決勝トーナメント）へ進出。
【試合開催地】
全試合を韓国で実施。
※シーズン2 プレイオフのみ未定
【プロ選手について】
■年齢制限は2019年4月1日時点で満16歳以上（18歳未満は保護者の承諾が必須）
■各チームには4〜6名のプロ選手が所属可能
■報酬はプロ選手とチーム間で協議し、決定する
■プロ選手はシーズン中はすべての試合に参加すること
■プロ選手はリーグが定める大会や撮影等の参加を条件に、学生やほかの職業に就いていても可とする
※なお、チーム参加条件や報酬などは各チームにより異なります