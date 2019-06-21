いよいよ、明日6月22日（土）からクラロワリーグ アジア 2019 プレイオフがスタートします。

ぜひ皆さんにもクラロワリーグ を一緒に盛り上げていただきたい…！という気持ちを込めて、クラロワリーグのアイコン用素材を用意いたしました。





加工アプリなどを使うと、簡単に今お使いのアイコン画像の上に重ねて新しいアイコンを作成することができますので、ぜひTwitterなどのアイコンにこちらのフレームをお使いください！







クラロワリーグ アジア アイコンご利用の注意

ダウンロードは以下の手順で行ってください。 PCの場合：公式Twitterの投稿の画面をひらき、右クリックして名前をつけて「画像を保存」を選択

スマートフォンの場合：公式Twitterの投稿画像をひらき、画像を長押しして「画像を保存」を選択



こちらのアイコンはクラロワリーグの応援としてSNSアカウントのアイコン用にご利用いただくことを目的としてつくられたものです。個人でのご利用の範囲でお使いいただき、営利目的などのご利用は行わないでください。



ご自身のアイコン画像に重ねてご利用いただく以外での利用、フレーム画像自体の加工は禁止させていただきます。







さらに500エメプレゼントキャンペーンも実施します！

応募方法は、ご自身のTwitterアイコンを今回配布されたアイコン用素材を使ったものに設定し、#クラロワリーグ を付けてクラロワリーグ アジア2019 プレイオフの感想をつぶやくだけ。



ご参加いただいた方の中から抽選で5名様に500エメラルドをプレゼントいたします。



参加方法

公式サイト「アイコンプレゼント」ページ、または公式Twitter投稿からアイコンをダウンロード



Twitterアイコンを今回配布されたアイコン用素材を使ったものに設定し、6月30日（日） 23:59 までに #クラロワリーグ をつけてクラロワリーグ放送（アーカイブも可）の感想をツイート



特典

抽選で5名様に500エメラルドプレゼント



■キャンペーン注意事項■



投稿者は、下記の注意事項に同意の上、ご投稿ください。ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。



・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。



・当選は、お一人様一回までとなります。



・投稿者は、Twitter社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。



・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。



・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、特典を交換・換金・変更することはできません。



・特典の配布において、プレイヤー情報の誤記載により特典が配布できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。



・本キャンペーンは、Twitter Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにTwitter Japan株式会社は関係ありません。



・本キャンペーンに関しまして、Twitter Japan株式会社は何らの責任も負いません。



・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。



■プライバシーポリシーついてはこちら



https://supercell.com/en/privacy-policy/jp/

クラロワリーグ アジア2019 プレイオフ 、グループAの初戦カードは Talon vs OP GAMING の試合となります。



配信は6月22日(土)19:00から。それでは、「クラロワリーグ アジア」公式YouTubeチャンネル にてお会いしましょう！

