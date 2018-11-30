ついに「クラロワ 世界一決定戦2018」がやってきます！準備はできていますか？

今回私たちは、視聴者の皆さんに特典をご用意しました。

*YouTubeで「クラロワ 世界一決定戦2018」の配信を観ると、クラロワのゲーム内アイテムを無料で手に入れることが出来ます！配信を見続ければ見続けるほど多くの特典を貰えます。無料で貰えるアイテムは、エメラルド、ゴールド、宝箱です。



*Dropsの対象となるためには、「クラロワ 世界一決定戦2018」を「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて、YouTube iOS/Androidアプリもしくは youtube.com デスクトップバージョンから視聴する必要があります。また、あなたのSupercell IDがYouTubeおよびクラロワに接続されている必要があります。

どうやって特典を貰うの？

まず、Supercell IDに登録する必要があります。ゲーム内の設定画面から登録を行ってください。もうSupercell IDを持っていますか？素晴らしい！それなら、次のステップへどうぞ

