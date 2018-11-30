【世界一決定戦】配信を観戦して特典を貰おう！
ついに「クラロワ 世界一決定戦2018」がやってきます！準備はできていますか？
今回私たちは、視聴者の皆さんに特典をご用意しました。
*YouTubeで「クラロワ 世界一決定戦2018」の配信を観ると、クラロワのゲーム内アイテムを無料で手に入れることが出来ます！配信を見続ければ見続けるほど多くの特典を貰えます。無料で貰えるアイテムは、エメラルド、ゴールド、宝箱です。
*Dropsの対象となるためには、「クラロワ 世界一決定戦2018」を「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて、YouTube iOS/Androidアプリもしくは youtube.com デスクトップバージョンから視聴する必要があります。また、あなたのSupercell IDがYouTubeおよびクラロワに接続されている必要があります。
どうやって特典を貰うの？
まず、Supercell IDに登録する必要があります。ゲーム内の設定画面から登録を行ってください。もうSupercell IDを持っていますか？素晴らしい！それなら、次のステップへどうぞ
Supercell IDの接続が完了したら、「クラロワ 世界一決定戦2018」の配信ページを開いて、配信画面下にある“GET DROPS(賞品を獲得)”ボタンをタップしてください。
“GET DROPS(賞品を獲得)”ボタンは、最初に開かれているチャット画面を閉じないと見えないのでご注意下さい。
表示される案内に従ってあなたのSupercell IDとYouTubeを接続してください。配信画面下のボタンが“Connected”になったら、接続は完了です。
「クラロワ 世界一決定戦2018」を「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて視聴して下さい。
配信中、キャスターが特典についてお知らせします。
特典はしばらく時間が経ってからゲーム内で付与されます。
すぐに付与されないからといって、びっくりしないでくださいね！
・・・というわけで、以上が配信視聴特典の貰い方でした！
みんなで、好きなチームを精一杯応援してみましょう。
「クラロワ 世界一決定戦2018」は12月1日午前11:00~配信開始です。
配信画面でSupercell IDとYouTubeを接続するのをお忘れずに！
それでは、アリーナでお会いしましょう！