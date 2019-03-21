クラロワリーグとは？



「クラロワリーグ」は2018年3月に発足したクラロワの公式eスポーツリーグです。



昨年、幕張メッセにて開催された「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」では、各地域を代表する6チームが出場し、世界一の座を懸けて戦いました。



2018年を通して私たちは沢山のことを学び、皆さまから素晴らしいアドバイスを頂くことも出来ました。頂いたご意見をもとに、2019年では多くのことを改善をしていきたいと考えています。大会の形式や、クラロワリーグのコンテンツには様々な改善点があると思いますが、とりわけ全世界の皆さんにとって「試合観戦をする」体験をより良いものにしたいと考えています。



Q.いつ16歳になっていれば参加資格があることになりますか？

2019年4月25日（クラロワリーグ アジア開幕日）時点で、満16歳以上であればOKです！

※18歳未満は保護者の承諾が必要となります。

Q.プロチームと契約するには？チャレンジで20勝したあとはどうすればいいですか？

「クラロワリーグ20勝チャレンジ」で20勝を達成した方は、「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」に参加することが出来ます。



「クラロワリーグ20勝チャレンジ」で20勝を達成した方に、このオンライン大会についてさらなる情報を受信箱にてお伝えします。

（ゲーム起動後、画面左上にある、あなたのプレイヤー名をタップ＞「プレイヤープロフィール」＞「受信箱」で見ることが出来ます）



Q.「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」で勝ち上がりました！

あなたは最強の中の最強に違いありません！でも、まだプロチームと契約できることが保証されたわけではありません。チャレンジ勝者と契約を結ぶかどうかは、各プロチームが自由に決めることができるのです。



オンライン大会で上位に勝ち上がったプレイヤーの情報は、各プロチームに共有されます。そして、追加選手を探している各プロチームの選手選考の参考にされます。



ただし！プロチームは単にゲームプレイが上手なプレイヤーを求めているのではありません。多方面において優秀なプレイヤーを探し求めています。様々な判断基準の中でも特に、人間性、オンライン上での存在感、スポーツマンシップを考慮するはずです。



そして、あなたに興味を持ったプロチームからは、直接連絡があるでしょう。



Q.プロチームに所属すると、どうなりますか？

Supercellは各プロチームに対し、組織体制やビジネス面だけでなく「それぞれのチームがどのように選手やスタッフを待遇しているか」「競技としてのクラロワに対する長期的な展望を持っているか」「クラロワリーグの成功に貢献したいか、できるか」など、多角的な面よりパートナーシップを組むかどうか検討してきました。



具体的には、プロチームに対して下記のことを期待します。



正しい待遇 （例：あなたに対して、尊敬を持って接し、思いやりを持ち、プロフェッショナルとして行動し、適切なタイミングでフィードバックを与えること）



あなたの時間とゲームスキルに対価を払うこと （つまり、あなたに適正な給与が支払われることです！）



あなたをサポートすること （アスリート／個人としての成長を手助けすること）



Q.プロチームはどのように選ばれたのですか？

eスポーツ上の経歴、専門性、選手への待遇など各長所を考慮して選びました。クラロワリーグの長期的な成功に貢献したいというチームを最も重要視しています。

昨年のクラロワリーグに所属していたチームは、クラロワの競技に対して取り組み、貢献してきたため、他のチームよりも優先順位を上げています。



Q.どのプロチームが所属しますか？

「クラロワリーグ アジア2019」に所属するチームについてはこちらをご覧ください。



Q.試合や収録はどこで行われますか？自分も現地に行く必要がありますか？

「クラロワリーグ アジア2019」では、全試合を韓国で実施します。



※シーズン2 プレイオフのみ未定



シーズン前〜シーズン期間中、いつでも現地に行ける状態である必要があります。詳細は各プロチームへご確認ください。



また、「クラロワリーグ」は2シーズン制で、1年を通して実施されますので、十分にご注意下さい。



Q.ボーナス総額はいくらですか？

1,000,000ドル以上を予定しています。



※最終的な金額は調整中です！

ワールドサイバーゲームズ（WCG）について

Q.WCGとは？

WCGは世界最大級のeスポーツイベントで、今年7月に中国・西安で開催される「WCG 2019 Xi'an」では、クラッシュ・ロワイヤルが公式ゲームのひとつとなっています。詳しくはこちらをご覧ください！



Q.チャレンジで20勝を達成したら、WCGに出場できますか？

「クラロワリーグ20勝チャレンジ」で20勝を達成した方は、WCGのオンライン予選大会に参加することができます。



「クラロワリーグ20勝チャレンジ」で20勝を達成した方に、このオンライン大会についてさらなる情報を受信箱にてお伝えします。（ゲーム起動後、画面左上にある、あなたのプレイヤー名をタップ＞「プレイヤープロフィール」＞「受信箱」で見ることが出来ます）



それでは、クラロワリーグのアリーナでお会いしましょう！



クラッシュ・ロワイヤル開発チーム