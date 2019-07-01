「MVP選手に選ばれると思っていませんでしたが、チームに貢献することができてとてもうれしいです。そして、2年連続MVPを獲得できたこともうれしいです。」





<監督と選手のみなさんから一言>



フチ監督

「優勝監督になれて幸せです。」





RAD選手

「初めての優勝を味わえて最高です。」





みかん坊や選手

「PONOS最強！！」





ライキジョーンズ選手

「プレイオフの準決勝と決勝のチームの勝利を決める場面で勝てたので成長を実感できました。最高です！！」





KOTA選手

「初めてのプロリーグで優勝できてうれしいです。次も優勝します。」





天GOD選手

「2年連続優勝できて、本当にうれしいです。」