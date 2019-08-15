【クラロワリーグ アジア2019】シーズン2が8月22日（木）に開幕！
クラロワリーグ アジア ファンの皆さん、お待たせしました！クラロワリーグ アジア2019 シーズン2の情報が公開になりました！
今回はプレイベント詳細と変更点をご紹介したいと思います！💪
「クラロワリーグ アジア」シーズン1 ファイナルより
シーズン2では、シーズン1でベスト4に入ったPONOS、GameWith、Chaos Theory、Bren Esportsをはじめ全12チームが、世界一決定戦への出場を目指して約2ヶ月半の戦いを繰り広げます。シーズン1に引き続き、シーズン2もプレイオフを含む全試合を韓国で開催します。
※シーズン1の詳細はこちら
■シーズン1 上位4チームはシード権を獲得 1v1ではBANカードルールを廃止
シーズン2は新たなルールを採用します。
全12チームを2つに分けたグループA・B間の対戦は、レギュラーシーズン中は行われません。グループA、Bはそれぞれ、総当たり戦を2回ずつ行い、各グループの上位4チームがプレイオフに進出できます。
グループ決めは、PONOS、GameWith、Chaos Theory、Bren Esportsのシーズン1 上位4チームにはシード権が与えられ、指名制で行います。グループ選考会は8月17日（土）に実施し、その様子は「クラロワリーグ アジア」公式YouTubeチャンネルで生配信します！
クラロワリーグ アジア2019 シーズン2 グループ選考会
8月17日（土）19:00～
■BANカードルールの変更
クラロワリーグ アジアではこれまで、Setごとに相手チームに対してBANカード（使用禁止カード）を指定できることになっていました。シーズン2ではBANカードルールを変更し、1v1（KOHも含む）はBANカードなし、2v2はBANカード採用となります。
■プレイオフはダブルエリミネーショントーナメント方式で実施！オールスターマッチも開催決定👑
プレイオフはダブルエリミネーショントーナメント方式で試合を行います。また、最終日の11月2日（土）には、決勝戦に参加する2チームを除く10チームの選手によるオールスターマッチを開催します。出場選手やルールに関する詳細は、後日発表予定です。
■チームと所属選手
新選手や元選手からの監督就任など、新体制で臨むチームも！
DetonatioN Gaming（日本）
ルイス監督（元選手）
HANExHANE選手、Joker選手（新）、ピラメキ選手、れいや選手、天ぷら選手
FAV gaming（日本）
おこめちん監督
だに選手、JACK選手、けんつめし選手、きたっしゃん選手
GameWith（日本）
ZEROS監督
Blossom選手、KK選手、Rolaporon選手、焼き鳥選手、ユイヒイロ選手
PONOS（日本）
フチ監督
kota選手、みかん坊や選手、RAD選手、ライキジョーンズ選手、天GOD選手
DragonX（韓国）
PARK HYUN WOO監督
DRX ALPHA選手、DRX July選手、DRX Line選手、DRX Nuri選手、DRX Tru-Fast選手
OGN ENTUS（韓国）
HAUL監督
Dandelion選手、One Crown選手、Thunder選手、TNT選手、Victor選手
OP.GG SPORTS（韓国）
EuiChan 監督（元選手）
OP Asher選手、OP DDaB0ng選手、OP HuNi選手、OP X-Bow Master選手
SANDBOX GAMING（韓国）
E-DO監督（元選手）
Greed選手、iSlaw 選手（新）、Khani選手、Sado選手、Sinchu選手
Bren Esports（東南アジア）
Dan監督
Jaii選手、Manong Jhipee選手、Pupu 選手（新）、Trainer Ken選手
Chaos Theory（東南アジア）
Fadhel監督 （新）
BenZer Ridel選手、Carrollus選手（新）、JayTV選手、Trainer Dexterz選手
KIX（東南アジア）
Sir Diego監督（新）
iAmJP選手（新）、Legend選手、Maluntin選手、Onion選手、xPedro15選手（新）
Talon（東南アジア）
Coach Oak監督（新）
OPPA Dylan選手（新）、Tattoos選手（新）、The Rock選手、Tocilovac選手（新）、Yugi_art選手
■グループ分け
シーズン1での上位4チームであるPONOS、GameWith、Chaos Theory、Bren Esportsにはシード権が与えられます。
また優勝のPONOSと準優勝のGameWithは、異なるグループに属します。
グループ選考会を実施し、下記の方法でグループを決定します。
4つのグループ（1〜4）を設けます
シード権を持つチームはそれぞれ異なるグループに属します
シード権を持つ4チームは、残りの8チームの中から同じグループに属するチームを1チームずつ指名します
指名は、グループ1から4の順に行います
シード権を持つ4チームに指名された4チーム（a〜d）は、残りの4チームの中から同じグループに属するチームを1チームずつ指名します。指名は、チームdからaの順に行います
グループ1と2は異なるグループに属します
抽選により、グループ3と4が、グループAもしくはBのどちらに属するかを決定します
■「クラロワリーグ アジア2019」シーズン2 試合スケジュール ラウンド1
ラウンド1
Week 1
2019年8月22日（木）：グループA
24日（土）：グループB
25日（日）：グループA
Week 2
2019年8月29日（木）：グループB
Week 3
2019年9月5日（木）：グループA
7日（土）：グループB
8日（日）：グループA
Week 4
2019年9月12日（木）：グループB
Week 5
2019年9月19日（木）：グループA
21日（土）：グループB
ラウンド2
Week 5
2019年9月22日（日）：グループA
Week 6
2019年9月26日（木）：グループB
28日（土）：グループA
29日（日）：グループB
Week 7
2019年10月3日（木）：グループA
5日（土）：グループB
6日（日）：グループA
Week 8
2019年10月10日（木）：グループB
12日（土）：グループA
13日（日）：グループB
プレイオフ
Week 9
2019年10月19日（土）：Match 1～3
20日（日）：Match 4～6
Week 10
2019年10月26日（土）：Match 7～9
27日（日）：Match 10～12
Week 11
2019年11月2日（土）：オールスターマッチ・決勝戦
詳細な試合スケジュールは8月17日(土)のクラロワリーグ アジア2019 シーズン2 グループ選考会で決定後、クラロワリーグ アジア公式サイトで発表いたします。
あらたなチーム編成や新ルール、注目ポイントが目白押しですね！
クラロワリーグ アジア2019 シーズン2 グループ選考会のアリーナでお会いしましょう！
配信は8月17日(土)19:00～です！