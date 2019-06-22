いよいよ今夜、6月22日（土）からクラロワリーグ アジア 2019のプレイオフが開幕します。

これまでシーズン1ではクラロワリーグ公式YouTube以外にもさまざまなメディアで試合結果やレビューを取り上げていただいています。今回はクラロワリーグ関連情報をお届けしてくださっているメディアとプレイヤーさんたちをご紹介したいと思います！







ファミ通App

Supercellゲームを多くご紹介してくださっているブロガーのpontaさん（@claclaponta）が、クラロワリーグ アジア開催中は日本チームの全試合結果を所感とともにご紹介してくれています。クラロワリーグ アジアの試合映像だけでは知ることができないプロ選手の想いなどを、インタビュー記事として掲載していただいています。





週刊クラロワリーグアジア（kabutom さん @kabutom1938）



全試合を“これを見れば今週のCRLがざっくりわかる”「前編」と、“記録や選手コメンタリーをじっくり確認したいCRLフリーク向け”「後編」の2本立てでご紹介いただいています。



さらにクラロワリーグ ウェストやクラロワリーグ チャイナのチーム紹介記事などもあり、クラロワリーグの全体像をわかりやすくご紹介いただいています。







らくログ（らくだ / rakda さん @rakda3）



クラロワリーグに注目してくださっているとのことで、ブログでは戦績情報のデータベースや総括、また戦績情報データベースをもとに「CRL Pocket」にてクラロワリーグの試合予定・試合結果などをご紹介してくださっています。







CRL Watcher（KIB2さん@CRL_Watcher）



クラロワリーグについての記録として、各試合の観戦記録をご紹介いただいています。クラロワリーグ ウェストがスタートしてからはこちらの観戦記録も掲載されています。







また、毎日新聞やeスポーツ専門情報サイト eSports World などにもクラロワリーグ関連ニュースを掲載いただいています。







ほかにも多くの方がクラロワリーグ アジアを盛り上げるべく、さまざまな情報や感想を発信してくれています。すべての方をご紹介するのは難しいですが、ぜひ皆さんもクラロワリーグ アジアの面白さを一緒に発信していただけると嬉しく思います！





