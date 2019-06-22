世界最大規模のeスポーツプロリーグである「クラロワリーグ」。2019の今年は全世界をアジア、ウェスト（北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ）、中国の3つのリーグに分けてクラロワのプロ選手同士がチーム一丸となって熱い戦いを繰り広げています。

4月25日（木）に開幕した「クラロワリーグ アジア2019」は、日本、韓国、東南アジアから全12チームが出場しています。シーズン1では、所属する12チームを2つのグループに分け、フェーズ1でグループ内総当たり戦、フェーズ2でグループ交流総当たり戦を行い、レギュラーシーズンの全66試合を終えました。



今後、レギュラーシーズンで勝ち上がった8チームが6月22日（土）から始まるプレイオフで「クラロワリーグ アジア 2019」シーズン1の王者の称号を賭けて戦います。



プレイオフには、日本からはGameWithとPONOSの2チームが出場します！

