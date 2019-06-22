【今夜プレイオフ開始】今から見始める人のためのクラロワリーグ アジア2019解説
世界最大規模のeスポーツプロリーグである「クラロワリーグ」。2019の今年は全世界をアジア、ウェスト（北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ）、中国の3つのリーグに分けてクラロワのプロ選手同士がチーム一丸となって熱い戦いを繰り広げています。
4月25日（木）に開幕した「クラロワリーグ アジア2019」は、日本、韓国、東南アジアから全12チームが出場しています。シーズン1では、所属する12チームを2つのグループに分け、フェーズ1でグループ内総当たり戦、フェーズ2でグループ交流総当たり戦を行い、レギュラーシーズンの全66試合を終えました。
今後、レギュラーシーズンで勝ち上がった8チームが6月22日（土）から始まるプレイオフで「クラロワリーグ アジア 2019」シーズン1の王者の称号を賭けて戦います。
プレイオフには、日本からはGameWithとPONOSの2チームが出場します！
プレイオフ初日となる6月22日（土）はグループAを勝ち上がった4チームが、6月23日（日）はグループBを勝ち上がった4チームがレギュラーシーズンでの成績に沿ったトーナメント方式で試合を行います。最終日の6月29日（土）に両グループを勝ち上がった2チームの決勝戦と3位決定戦が行われます。
プレイオフの試合フォーマットは決勝戦をのぞき、レギュラーシーズンと同様で、Set 1を「2v2」、Set 2を「1v1」、Set 3を「1v1 KING OF THE HILL（KOH）」とし、すべてのSetでBO3（3 Set中、2 Set先取）形式で行います。決勝戦のみBO5（5 Set中、3 Set先取）形式となります。Set 3はSet 1とSet 2で勝敗が決しなかった際に実施します。
シーズン1の成績上位3チームは、今年7月に中国・西安で行われる国際的なeスポーツ競技大会「World Cyber Games（以下：WCG）」への出場権を獲得することができます。WCGでは、「クラロワリーグ アジア」「クラロワリーグ ウェスト」「クラロワリーグ チャイナ」それぞれの上位3チームが地域対抗で戦い、"世界トップ地域"の座をかけて競います。
クラロワリーグ公式YouTubeでは、これまでの全試合のハイライトやシーズン1名場面をお届けしています。レギュラーシーズンを見逃した方もプレイオフからでもお楽しみいただけます。ぜひ、好きなチームを見つけていっしょに応援しましょう！
（さらにこれまでのクラロワリーグをもっと知りたい！という方はこちらの記事もご覧ください！）
それでは、6月22日(土)19:00からのプレイオフ配信でお会いしましょう！
初戦カードは Talon vs OP GAMING の試合となります。
どうぞお楽しみに！