この投稿では、執行人ファルチェとネクロマンサーに最近行ったバランス調整の理由、そして今後のバランス調整をどう行っていくかを説明します。

このポストは少し長くなるので、先に要約をお話しすると

私たちは執行人ファルチェのステータスを元に戻し、ネクロマンサーに範囲ダメージを復活させます。この変更により、ネクロマンサーは引き続きあなたのデッキの中での目的を果たせる存在であり続けることが出来ます。

私たちはクラロワのプレイヤーにとって正しい存在でありたいと思っています。なので、最近の執行人ファルチェとネクロマンサーのバランス調整で嫌な思いをされたプレイヤーに謝りたいと思います。

下記に、最近のバランス調整に関する対応と、その調整を行った背景を記していきます。



