クラロワをいつもお楽しみ頂き、ありがとうございます。プレイヤーの皆様にとって、安全で公平なプレイ環境は非常に重要です。当然、私たちSupercellもその重要性を高く認識しており、ゲーム内における不正行為や迷惑行為を防ぐために、日々尽力しています。



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