フェアプレイ実現に向けた取り組み
安全で公平なプレイのために
クラロワをいつもお楽しみ頂き、ありがとうございます。プレイヤーの皆様にとって、安全で公平なプレイ環境は非常に重要です。当然、私たちSupercellもその重要性を高く認識しており、ゲーム内における不正行為や迷惑行為を防ぐために、日々尽力しています。
「サービス利用規約」および「安全で公平なプレイのために」のポリシーを最新の状態に保ち、必要に応じて対策を行うようにしています。
具体的な取り組み
ゲームにおけるサードパーティ製ソフトウェア使用の取り締まり
アカウント共有や不正購入の監視
ランキングにおける公平性のチェック
大きな大会に出場するアカウントの調査
現在は、アカウント共有、そしてSupercell公式ではないウェブサイトを使用して不正にエメラルドを購入したアカウントに対する取締まりに重点を置いています。
「アカウント共有」とは
アカウント共有とは、自分のアカウント情報を他のプレイヤーに与え、自分の名義でゲームをプレイさせること、進めさせることを言います。
他のプレイヤーに対してアカウントの売却、購入、共有や譲渡を行うことは弊社のサービス利用規約に違反しており、Supercellは断じて承認いたしません。
アカウント共有はSupercellの利用規約違反であり、ご利用を停止させていただく場合もございます
今後はアカウント共有を行ってアカウントを「強化」していると判断されたあらゆるプレイヤーが、アカウントの利用停止などの処分を受けることになります。無期限のアカウント利用停止に科せられる場合もあります。
Supercellでは、プレイヤー間で譲渡されたアカウントの安全性を保証できません。
そのようなアカウントはご利用を停止させていただく場合もございますので、予めご了承ください。
Supercellの承認を受けていないエメラルドの売買
ゲーム内通貨を提供しているサードパーティーのウェブサイトは多数存在しますが、安全なものはひとつもありません。これらのウェブサイトはSupercellとは全く無関係です。多くの場合、違法行為に加担しているか、違法行為による援助を受けています。
アカウント共有や不正購入を行った場合は、対象のゲーム内通貨の取り消しおよびアカウントの無期限利用停止処分に科せられる可能性があります。