2018年11月20日
Blog – Clash Royale
世界一決定戦当日開催も有効！オフ会に「クラロワリーググッズ」を提供します！
世界一決定戦の観戦を楽しむ方法のひとつとして、「クラロワ好きの人と集まって観戦会を開く」、というのはいかがですか？
12月1日の「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」当日中までの開催に限り、クラロワのオフ会を開く方に「クラロワ」及び「クラロワリーグ アジア」のグッズをご提供します！
オフ会に参加してくれるメンバーに記念品として贈るなど、使い道は様々。
ぜひ、クラロワオフ会を楽しむのにお役立てください。
申し込みの方法
より、主催者の方のメールアドレスや氏名、予定参加人数（最低5名以上）など必要事項を送信してください。
エメラルドの付与は、申し込み後、運営よりご連絡を差し上げたのちに行われます。
提供グッズの内容
お申し込みいただいた方には、以下のグッズをご提供させていただきます。
・大会の作成やクラン作成のためのエメラルド
・クラロワグッズ（スタンプステッカー、オフ会オリジナル缶バッジ）
・クラロワリーグアジア限定グッズ（※12月1日中までの開催のみ）
グッズの数量は参加人数や規模に応じて送付数を決定させていただきます。
【グッズ提供の申し込みフォームはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVbDpeQl-VkOZwP1J8fVuDwz61g7V-_1ZxWY5FjsiimF61Yg/viewform