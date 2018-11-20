世界一決定戦の観戦を楽しむ方法のひとつとして、「クラロワ好きの人と集まって観戦会を開く」、というのはいかがですか？

12月1日の「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」当日中までの開催に限り、クラロワのオフ会を開く方に「クラロワ」及び「クラロワリーグ アジア」のグッズをご提供します！

オフ会に参加してくれるメンバーに記念品として贈るなど、使い道は様々。

ぜひ、クラロワオフ会を楽しむのにお役立てください。

申し込みの方法

提供グッズの内容