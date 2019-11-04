クラロワパス シーズン5
CRL 월별 파이널에서 한국의 Line, SandBox 선수가 연달아 좋은 활약을 보이며 4월 경쟁 순위권 진입에 성공했습니다!
과연 어떤 선수들이 상위권에 이름을 올렸을지 지금 확인하세요!
35個の報酬グレード！
クラロワパス報酬の内容：
限定
タワースキン
と限定
スタンプ
40000
ゴールド
クラロワパス
ライトニング
宝箱 6個
レア
クラロワパス ライトニング宝箱
（レアカード確定！）
3個
スーパーレア
クラロワパス ライトニング宝箱
（スーパーレアカード確定！）
4個
トレードチケット
4枚
宝箱1個につき最大
7回の雷撃
を使用可能*
ウルトラレア宝箱1個
（ウルトラレアカード確定！）
**
*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上の場合のみ
📺 월별 파이널 결승 경기 다시 보기!
ボーナスバンク
35個のグレード報酬を全て回収した後、ボーナスバンクが現れます！
10クラウン獲得ごとに250ゴールドがボーナスバンクに満タンになるまで貯まっていき、貯めたゴールドはシーズン終了時に獲得可能です！
クラロワパスの仕組みについて
バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードが上がって新たな報酬が手に入ります。
クラロワパスありでプレイ
報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。
報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！
無料でプレイ
それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。
グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！
各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！
クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！
訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！
The strongest Clash Royale players from Europe and the Middle East are battling each other in the International Group Stage of Gamestars from Apr 12th to May 14th. The Finals of Gamestars will be held in June, where the best 16 players will compete for a prize pool of $30,000.
The battles will be broadcasted LIVE and featured in-game in the Esports tab. Check out the schedule below!
クラロワパスの入手方法
・クラッシュ・ロワイヤルを開きます
・シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします
・クラロワパスを購入します
これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン4もお楽しみください！