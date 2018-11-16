「#PONOSWIN」で選手に力を！応援キャンペーンがスタート
世界の各地域を代表する6チームが頂点を決める「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」が12月1日に日本・幕張メッセで開催されます。
ハッシュタグ「#PONOSWIN」をつけて、日本代表として出場するPONOS Sportsを応援してみませんか？
あなたの声がきっと選手の力になるはずです！
特典
投稿した方の中から抽選で500エメラルドをプレゼント！
当選人数はキャンペーン期間中の「#PONOSWIN」の投稿総数1000通につき1名増えます。
例：投稿総数が20,000通だった場合、20名に500エメラルドをプレゼント
応募方法
Twitterにて「
#PONOSWIN
」を添えて応援メッセージを投稿
投稿は何回でも構いません
実施期間
2018年11月16日(金)〜11月30日(金)23:59
Mirrativでも「#PONOSWINキャンペーン」同時開催！
特典はなんとクラロワリーグ限定グッズ！
キャンペーン期間中に「#PONOSWIN」をタイトルにつけてクラロワを配信した方の中から抽選で10名様にプレゼントします。
※グッズの詳細は後日発表します
ミラティブで配信するには
iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。
アプリのダウンロードはこちら
iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu
Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr
Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！