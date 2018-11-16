世界の各地域を代表する6チームが頂点を決める「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」が12月1日に日本・幕張メッセで開催されます。

ハッシュタグ「#PONOSWIN」をつけて、日本代表として出場するPONOS Sportsを応援してみませんか？

あなたの声がきっと選手の力になるはずです！

特典

投稿した方の中から抽選で500エメラルドをプレゼント！

当選人数はキャンペーン期間中の「#PONOSWIN」の投稿総数1000通につき1名増えます。

例：投稿総数が20,000通だった場合、20名に500エメラルドをプレゼント

応募方法

Twitterにて「 #PONOSWIN 」を添えて応援メッセージを投稿

投稿は何回でも構いません

実施期間

2018年11月16日(金)〜11月30日(金)23:59

Mirrativでも「#PONOSWINキャンペーン」同時開催！