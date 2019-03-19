SUPERCELL利用規約（http://supercell.com/en/terms-of-service/jp/）に違反したプレイヤーに対し、アカウト停止処分を行いました。

SUPERCELL公式以外でエメラルドの販売を行なっている組織および個人は、盗難被害にあった銀行カードや不正に（主に詐欺行為により）入手したギフトカードを使用してエメラルドを仕入れています。これらの行為は犯罪であり、私たちSUPERCELLは、不正販売および購入について堅く反対しています。プレイヤーの皆様にも、ご理解・ご協力をお願いいたします。



以下は、停止処分を科されたあるアカウントで確認された問題の具体例です。



アカウントの共有



150万エメラルドを不正購入



不正取引として報告され、その事実を確認できた場合は、購入時に使用されたアプリストアから返金が行われます。不当に消費された金銭は正当な所有者へ返され、購入を行ったアカウントからは相当分のエメラルドが取り消されます（すでに使用済みの場合は、エメラルド数がマイナスになる可能性もあります）。



ただし、調査条件が揃わず正当な所有者が特定できない場合は、残念ながら被害に遭われた方に返金が行われないこともございます。



SUPERCELL、アプリストア、盗難にあった被害者、そして不正行為を犯したとしてアカウント停止処分を科されたプレイヤー、誰一人としてこのことから得られる利益はありません。利益を得るのは詐欺を行った組織もしくは、個人のみなのです。



マイナスになったエメラルド数が一定数を下回った場合にも、アカウントを停止いたします。これは、しっかりとルールを守りプレイしている皆様に不公平な状況にならないようにするためです。



概要：3月14日にアカウント停止処分を受けたアカウントの多くは、アカウント共有だけでなく、不正購入も行なっていたものが対象となりました。



今週、ゲームの受信箱にて、安全で公平なプレイの推奨、SUPERCELL利用規約への違反を防ぐ方法、ご自身のアカウントを守る方法、そして皆様にも行なっていただけるフェアプレイの促進方法をご紹介いたします。

