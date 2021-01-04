クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：



34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）



ボーナスのウルトラレア宝箱1個（シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）

