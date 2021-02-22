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2021年2月22日
Blog – Clash Royale

シーズン20：禁断の宮殿

勇者のみが集う禁断のアリーナでバトルを楽しもう👊🔥

クラウンを集めてクラロワパス報酬を手に入れましょう

・70個の報酬をアンロック可能

クラロワパス

クラロワパス報酬の内容：

  • 限定タワースキンと限定スタンプ

  • 40,000ゴールド

  • クラロワパスライトニング宝箱 6個

  • レアクラロワパス ライトニング宝箱（レアカード確定！） 3個

  • スーパーレアクラロワパス ライトニング宝箱（スーパーレアカード確定！） 4個

  • トレードチケット 4枚

  • 宝箱1個につき最大7回の雷撃を使用可能*

  • ウルトラレア宝箱1個（ウルトラレアカード確定！）**

  • ボーナスバンク(上限10,000ゴールド

*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上の場合のみ

無料の報酬

クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：

  • 34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

  • ボーナスのウルトラレア宝箱1個（シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）

クラッシュ・ロワイヤル シーズン20：禁断の宮殿

ビデオはこちら！

もっと詳しく知りたいですか？

こちらから、クラロワパスに関する詳細とよくある質問をご確認ください！