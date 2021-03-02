2021年3月2日
Blog – Clash Royale
シーズン21：クラロワ5周年
ハッピーバースデー！！シーズン21ではクラロワの5周年をテーマにお届けします🍰
とびっきりおめでたいアリーナでバトルを楽しもう👊🔥
クリエイター限定のスタンププレゼント
Supercellクリエイターの皆さんと協力して、今シーズン限定のバトルヒーラースタンプをプレゼント🎁
お気に入りのSupercellクリエイターとスタンプのアンロック方法を確認してみてください！
クラウンを集めてクラロワパス報酬を手に入れましょう
・70個の報酬をアンロック可能
クラロワパス
クラロワパス報酬の内容：
限定タワースキンと限定スタンプ
40,000ゴールド
クラロワパスライトニング宝箱 6個
レアクラロワパス ライトニング宝箱（レアカード確定！） 3個
スーパーレアクラロワパス ライトニング宝箱（スーパーレアカード確定！） 4個
トレードチケット 4枚
宝箱1個につき最大7回の雷撃を使用可能*
ウルトラレア宝箱1個（ウルトラレアカード確定！）**
ボーナスバンク(上限10,000ゴールド)
*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上の場合のみ
無料の報酬
クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：
34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ボーナスのウルトラレア宝箱1個（シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）
シーズン21：クラロワ5周年
もっと詳しく知りたいですか？