2021年4月5日
Blog – Clash Royale
シーズン22：P.E.K.K.Aシアター
P.E.K.K.Aシアター開幕🔥熱きアリーナでバトルを楽しもう！
クラウンを集めてクラロワパス報酬を手に入れましょう
クラロワパス
クラロワパス報酬の内容：
P.E.K.K.A.の限定タワースキン『P.E.K.K.Aの牙城』と限定スタンプ
強化の秘伝書 1冊
魔法のコイン 1枚
ウルトラレアワイルドカード 1枚
スーパーレアワイルドカード
レアワイルドカード
ノーマルワイルドカード
40,000ゴールド
トレードチケット 4枚
ボーナスバンク(上限10,000ゴールド
クラロワパスをお持ちの場合
チャレンジへの無制限エントリー
次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック
黄金のプレイヤー名
無料の報酬
クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：
ノーマルワイルドカード 100枚
レアワイルドカード 20枚
スーパーレアワイルドカード 10枚
宝箱のカギ 2本
強化の指南書 1冊
ウルトラレアカード 1枚
34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
上記はキングレベル7以上の報酬になります。キングレベル4～6の報酬はゲーム内をご確認ください。
クラッシュ・ロワイヤル シーズン22：P.E.K.K.Aシアター
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