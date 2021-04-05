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2021年4月5日
Blog – Clash Royale

シーズン22：P.E.K.K.Aシアター

P.E.K.K.Aシアター開幕🔥熱きアリーナでバトルを楽しもう！

クラウンを集めてクラロワパス報酬を手に入れましょう

クラロワパス

クラロワパス報酬の内容：

  • P.E.K.K.A.の限定タワースキン『P.E.K.K.Aの牙城』と限定スタンプ

  • 強化の秘伝書 1冊

  • 魔法のコイン 1枚

  • ウルトラレアワイルドカード 1枚

  • スーパーレアワイルドカード

  • レアワイルドカード

  • ノーマルワイルドカード

  • 40,000ゴールド

  • トレードチケット 4枚

  • ボーナスバンク(上限10,000ゴールド

クラロワパスをお持ちの場合

  • チャレンジへの無制限エントリー

  • 次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック

  • 黄金のプレイヤー名

無料の報酬

クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：

  • ノーマルワイルドカード 100枚

  • レアワイルドカード 20枚

  • スーパーレアワイルドカード 10枚

  • 宝箱のカギ 2本

  • 強化の指南書 1冊

  • ウルトラレアカード 1枚

  • 34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

上記はキングレベル7以上の報酬になります。キングレベル4～6の報酬はゲーム内をご確認ください。

クラッシュ・ロワイヤル シーズン22：P.E.K.K.Aシアター

ビデオはこちら！

もっと詳しく知りたいですか？

こちらから、クラロワパスに関する詳細とよくある質問をご確認ください！