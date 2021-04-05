クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：

ノーマルワイルドカード 100枚



レアワイルドカード 20枚



スーパーレアワイルドカード 10枚



宝箱のカギ 2本



強化の指南書 1冊



ウルトラレアカード 1枚



34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

