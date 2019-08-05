シーズン2: 難破！
シーズン2が開幕！
陸が見えたぞ！でも、漁師トリトンの船は壊れてしまいました…怒られないといいんですが…
シーズン2：「難破」で、クラロワパス報酬に新しいアリーナや特別なタワースキン、新しいゲームモード、チャレンジなどを楽しみましょう！
シーズン2におけるクラロワパスの報酬と特典
新シーズンでは、新たなクラロワパス報酬が登場します！
シーズン2
限定
のタワースキン「砂の城」とスタンプ！
35個のクラロワパス報酬グレードを開放！
全プレイヤー共通、クラウン宝箱を毎日アンロック！
宝箱の自動アンロック等々、他にも嬉しい特典が充実！
新アリーナ！
まぶしい太陽、青い海、白い砂浜、そして… 難破！
今シーズンは、船が流れ着いた漂流島で夏を楽しみましょう。
チャレンジ
シーズン中は、様々なチャレンジに挑戦し、様々な報酬を獲得することができます！
注目ポイント：
タルボムパーティー
ゴブリンバレルドラフト
ファイアボールチャレンジ
スカイバトル
その他にも盛りだくさん！
新しいスタンプや、レア、スーパーレア、ウルトラレアカード、そして宝箱やゴールドを入手しましょう！
バランス調整
マジックアーチャー
ダメージ：+16%
攻撃速度：1.0秒→1.1秒
漁師トリトン
いかりの射程：6.5→7に拡大
ヒットポイント：+10%（800→881）
P.E.K.K.A
ヒットポイント：-9.5%
近接攻撃の射程：近距離→長距離に拡大
ランバージャック
攻撃速度：0.7→0.8に減少
ローリングバーバリアン
ダメージ：-15%
バグ修正：バルキリーの近接攻撃範囲が中距離にしては広すぎたため、長射程ユニットに変更
トロフィー目標の変更点
トロフィー目標から、次のカードが入手可能になります。
大砲、ゴブリンの檻、60式 ムート、漁師トリトンをトロフィー目標の報酬から入手しましょう！
お目当てのカードがない？そんな時は、同じレア度からランダムに選ばれる別のカードと入れ替えることができます！
新シーズンでも、忘れずトロフィー目標の報酬を回収してくださいね！
クラン対戦 準備日のゲームモードが下記のラインアップに変更
クラシックデッキ(新デッキ追加)
ダブルエリクサードラフト(ジャイアントスケルトンのカードを除外)
トリプルエリクサー
協力ドラフト
協力サドンデス
まぶしい太陽、青い海、白い砂浜、そして… 難破！