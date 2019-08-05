陸が見えたぞ！でも、漁師トリトンの船は壊れてしまいました…怒られないといいんですが…

シーズン2：「難破」で、クラロワパス報酬に新しいアリーナや特別なタワースキン、新しいゲームモード、チャレンジなどを楽しみましょう！