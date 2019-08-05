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2019年8月5日
Blog – Clash Royale

シーズン2: 難破！

シーズン2が開幕！

陸が見えたぞ！でも、漁師トリトンの船は壊れてしまいました…怒られないといいんですが…

シーズン2：「難破」で、クラロワパス報酬に新しいアリーナや特別なタワースキン、新しいゲームモード、チャレンジなどを楽しみましょう！

シーズン2におけるクラロワパスの報酬と特典

新シーズンでは、新たなクラロワパス報酬が登場します！

  • シーズン2

    限定

    のタワースキン「砂の城」とスタンプ！

  • 35個のクラロワパス報酬グレードを開放！

  • 全プレイヤー共通、クラウン宝箱を毎日アンロック！

宝箱の自動アンロック等々、他にも嬉しい特典が充実！

入手できるクラロワパス報酬と特典はこちらでチェックしましょう！

新アリーナ！

まぶしい太陽、青い海、白い砂浜、そして… 難破！

今シーズンは、船が流れ着いた漂流島で夏を楽しみましょう。

チャレンジ

シーズン中は、様々なチャレンジに挑戦し、様々な報酬を獲得することができます！

注目ポイント：

  • タルボムパーティー


  • ゴブリンバレルドラフト


  • ファイアボールチャレンジ


  • スカイバトル


  • その他にも盛りだくさん！


新しいスタンプや、レア、スーパーレア、ウルトラレアカード、そして宝箱やゴールドを入手しましょう！

バランス調整

マジックアーチャー

  • ダメージ：+16%

  • 攻撃速度：1.0秒→1.1秒


漁師トリトン

  • いかりの射程：6.5→7に拡大

  • ヒットポイント：+10%（800→881）


P.E.K.K.A

  • ヒットポイント：-9.5%

  • 近接攻撃の射程：近距離→長距離に拡大


ランバージャック

  • 攻撃速度：0.7→0.8に減少


ローリングバーバリアン

  • ダメージ：-15%


バグ修正：バルキリーの近接攻撃範囲が中距離にしては広すぎたため、長射程ユニットに変更

トロフィー目標の変更点

トロフィー目標から、次のカードが入手可能になります。

大砲、ゴブリンの檻、60式 ムート、漁師トリトンをトロフィー目標の報酬から入手しましょう！

お目当てのカードがない？そんな時は、同じレア度からランダムに選ばれる別のカードと入れ替えることができます！

新シーズンでも、忘れずトロフィー目標の報酬を回収してくださいね！

クラン対戦　準備日のゲームモードが下記のラインアップに変更

  • クラシックデッキ(新デッキ追加)

  • ダブルエリクサードラフト(ジャイアントスケルトンのカードを除外)

  • トリプルエリクサー

  • 協力ドラフト

  • 協力サドンデス

まぶしい太陽、青い海、白い砂浜、そして… 難破！