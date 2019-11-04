Kitassyan選手は日本の強豪プロチーム『FAV gaming』で輝かしいキャリアを積み、2v2マスターとして世界に名をはせました。

けんつめし選手やJACK選手とのコンビネーションは特に群を抜いていました。2v2のスキル同様、ソロマッチの実力も相当高い選手です！



Kitassyan選手にかかればKOH連勝もお手の物！



『クラロワリーグ』では既に130ポイントを獲得し、大会ランキングでは69位につけています。『2021 クラロワリーグ 世界一決定戦』へ進出するのを期待しましょう！

