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2019年11月4日
Blog – Clash Royale

シーズン5のバランス調整！

Kitassyan @Kitassyan（日本）

ネクロマンサー

Kitassyan選手は日本の強豪プロチーム『FAV gaming』で輝かしいキャリアを積み、2v2マスターとして世界に名をはせました。

けんつめし選手やJACK選手とのコンビネーションは特に群を抜いていました。2v2のスキル同様、ソロマッチの実力も相当高い選手です！

Kitassyan選手にかかればKOH連勝もお手の物！

『クラロワリーグ』では既に130ポイントを獲得し、大会ランキングでは69位につけています。『2021 クラロワリーグ 世界一決定戦』へ進出するのを期待しましょう！

エリクサーゴーレム

Kou.H @kouh34506753（日本）

ウォールブレイカー

Kou.h選手は2017年のCCGSでデビューを飾ったRising Sun eスポーツのベテランです！

当時17歳だった彼は常に各大会でハイレベルなパフォーマンスをみせてくれていました。

最近では『クラロワリーグ』4月マンスリー決勝戦で優勝した たぁ選手のアナリストを務めるなど、知識と戦略は折り紙付きです。



『クラロワ スターチャンピオンシップ』で選手としても活躍し、さらに知名度を上げることができるでしょうか？目の離せない選手の1人です👀

漁師トリトン

Little Chen @LittlechenCRCN（中国）

執行人ファルチェ

今週末、スタープレイヤーに最もプレッシャーを与えているのはLittle Chen選手の存在かもしれません。

圧倒的実力と実績を引っさげ、『2018 クラロワリーグ 世界一決定戦』のチャンピオンが満を持して参戦します！

タイトルコレクターのLittle Chen選手は新たな称号を獲得できるのでしょうか。最初にぶつかるスタープレイヤーは一体誰になるのか注目です！

ローリングバーバリアン

Houyi（中国）

ベビードラゴン

中国から元プロのHouyi選手も参戦！クラロワのリリース後にいち早くデビューを果たし、『CCGS 中国地域予選』 ベスト 16、『2018 クラロワリーグ 中国 スプリングシーズン』3位といった成績を残しています。

KOHで相手に3連勝することもあり、巨大クロスボウマスターとしても知られています。カムバックしたHouyi選手はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのでしょう！

Tattoos @Tattoos0605（東南アジア）