シーズン5のバランス調整！
Kitassyan @Kitassyan（日本）
ネクロマンサー
Kitassyan選手は日本の強豪プロチーム『FAV gaming』で輝かしいキャリアを積み、2v2マスターとして世界に名をはせました。
けんつめし選手やJACK選手とのコンビネーションは特に群を抜いていました。2v2のスキル同様、ソロマッチの実力も相当高い選手です！
Kitassyan選手にかかればKOH連勝もお手の物！
『クラロワリーグ』では既に130ポイントを獲得し、大会ランキングでは69位につけています。『2021 クラロワリーグ 世界一決定戦』へ進出するのを期待しましょう！
エリクサーゴーレム
Kou.H @kouh34506753（日本）
ウォールブレイカー
Kou.h選手は2017年のCCGSでデビューを飾ったRising Sun eスポーツのベテランです！
当時17歳だった彼は常に各大会でハイレベルなパフォーマンスをみせてくれていました。
最近では『クラロワリーグ』4月マンスリー決勝戦で優勝した たぁ選手のアナリストを務めるなど、知識と戦略は折り紙付きです。
『クラロワ スターチャンピオンシップ』で選手としても活躍し、さらに知名度を上げることができるでしょうか？目の離せない選手の1人です👀
漁師トリトン
Little Chen @LittlechenCRCN（中国）
執行人ファルチェ
今週末、スタープレイヤーに最もプレッシャーを与えているのはLittle Chen選手の存在かもしれません。
圧倒的実力と実績を引っさげ、『2018 クラロワリーグ 世界一決定戦』のチャンピオンが満を持して参戦します！
タイトルコレクターのLittle Chen選手は新たな称号を獲得できるのでしょうか。最初にぶつかるスタープレイヤーは一体誰になるのか注目です！
ローリングバーバリアン
Houyi（中国）
ベビードラゴン
中国から元プロのHouyi選手も参戦！クラロワのリリース後にいち早くデビューを果たし、『CCGS 中国地域予選』 ベスト 16、『2018 クラロワリーグ 中国 スプリングシーズン』3位といった成績を残しています。
KOHで相手に3連勝することもあり、巨大クロスボウマスターとしても知られています。カムバックしたHouyi選手はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのでしょう！
Tattoos @Tattoos0605（東南アジア）