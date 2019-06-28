クラッシュ・ロワイヤルの公式eスポーツリーグ「クラロワリーグ アジア2019」決勝がいよいよ今週末、6月29日（土）に開催されます！



なんと今回「クラロワリーグ アジア2019」の模様がミラーリング配信可能となりました。



クラロワリーグ アジアYouTubeアカウントで放送される「クラロワリーグ アジア2019」を映しながら配信して、視聴者さんと一緒に決勝戦を応援しましょう🔥







📽ミラーリング方法📽

クラロワリーグ アジアYouTubeアカウント で放送される「 クラロワリーグ アジア2019 」 決勝 をミラティブアプリで視聴する



その画面を映したまま、ミラティブの配信を開始する



※ ミラーリング配信は、Android/iOSともに最新のミラティブアプリをご利用ください。またiOSの場合、OSも最新バージョンにしてください。







配信タイトルに応援するチーム名を入れて配信しよう！

応援したチームが勝利すると、抽選で10名様にギフトコード3,000円分プレゼント🎁



応募方法

配信準備画面のアプリ選択で「 クラッシュ・ロワイヤル 」を選ぶ



応援するチームを 以下のどちらかの形式で配信タイトルに含めて クラロワリーグ アジアYouYubeアカウント で放送される「クラロワリーグ アジア2019」をミラーリング配信する



○ #GameWith #クラロワリーグ

○ #PONOS #クラロワリーグ



配信タイトルの例

#GameWith #クラロワリーグ！決勝をみんなでみよう！



#PONOS #クラロワリーグ 〇〇選手がんばれ！



※ 内容は「クラロワリーグ アジア2019」決勝のミラーリング配信としてください。 ※ 配信開始時に設定していたチーム名が応募対象となります。



当選連絡は、ミラティブ公式ツイッター（@mirrativ_jp）からご連絡させていただきますので、ツイッターのフォローもお忘れなく😉



→ https://twitter.com/mirrativ_jp





ミラティブで配信するには

スマホ1台で簡単に配信が可能です。



OSバージョンが対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です。



詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。







その他注意事項

※次の場合には当選が無効となります。あらかじめご了承ください。



当選連絡までにTwitterアカウントを削除された場合など、連絡により、当選通知ができない場合。



その他運営が不適切と判断した場合。



※落選の場合ご連絡はございませんのであらかじめご了承下さい。





