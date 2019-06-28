「クラロワリーグ アジア2019決勝戦」応援キャンペーン🌟ミラーリング配信して応援しよう👍ギフトコードゲットのチャンス🎁
クラッシュ・ロワイヤルの公式eスポーツリーグ「クラロワリーグ アジア2019」決勝がいよいよ今週末、6月29日（土）に開催されます！
なんと今回「クラロワリーグ アジア2019」の模様がミラーリング配信可能となりました。
クラロワリーグ アジアYouTubeアカウントで放送される「クラロワリーグ アジア2019」を映しながら配信して、視聴者さんと一緒に決勝戦を応援しましょう🔥
📽ミラーリング方法📽
で放送される「
クラロワリーグ アジア2019
」
決勝
をミラティブアプリで視聴する
その画面を映したまま、ミラティブの配信を開始する
※ ミラーリング配信は、Android/iOSともに最新のミラティブアプリをご利用ください。またiOSの場合、OSも最新バージョンにしてください。
配信タイトルに応援するチーム名を入れて配信しよう！
応援したチームが勝利すると、抽選で10名様にギフトコード3,000円分プレゼント🎁
応募方法
配信準備画面のアプリ選択で「
クラッシュ・ロワイヤル
」を選ぶ
応援するチームを
以下のどちらかの形式で配信タイトルに含めて
で放送される「クラロワリーグ アジア2019」をミラーリング配信する
○ #GameWith #クラロワリーグ
○ #PONOS #クラロワリーグ
配信タイトルの例
#GameWith #クラロワリーグ！決勝をみんなでみよう！
#PONOS #クラロワリーグ 〇〇選手がんばれ！
※ 内容は「クラロワリーグ アジア2019」決勝のミラーリング配信としてください。 ※ 配信開始時に設定していたチーム名が応募対象となります。
当選連絡は、ミラティブ公式ツイッター（@mirrativ_jp）からご連絡させていただきますので、ツイッターのフォローもお忘れなく😉
→ https://twitter.com/mirrativ_jp
ミラティブで配信するには
スマホ1台で簡単に配信が可能です。
OSバージョンが対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です。
詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
その他注意事項
当企画の運営は『Supercell』及び『Mirrativ』運営が行ないます。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異義を申し立てないものとします。
企画への参加にはTwitterアカウントが必要です。
当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
当選連絡は翌週の平日に順次おこないます。
賞品の送付に必要な情報（個人情報含む）のやりとりに関しては、ミラティブ公式ツイッター（
）よりご連絡いたします。DMを受け取れるようにしておいてください。
本キャンペーンはApple Inc.アップルジャパン合同会社によるものではありません。
※次の場合には当選が無効となります。あらかじめご了承ください。
当選連絡までにTwitterアカウントを削除された場合など、連絡により、当選通知ができない場合。
その他運営が不適切と判断した場合。
※落選の場合ご連絡はございませんのであらかじめご了承下さい。