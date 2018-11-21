来る12月1日「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」の開催を記念して、トロフィーの到達目標を宣言するとエメラルドが当たる「トロフィー達成宣言キャンペーン」を行います！



参加方法

Twitterにて、

ハッシュタグ「 #トロ上げ宣言 」

現在のトロフィーがわかるスクショ

目標トロフィー数

を投稿してください。

例：トロフィー3000を目指します！ #トロ上げ宣言

【今すぐ宣言する！】

さらに、期間内に宣言したトロフィー数に到達した場合、

ハッシュタグ「 #トロ上げ宣言 」

到達時のトロフィーがわかるスクショ

目標達成した旨のコメント

をTwitterにて投稿すると、2度目の抽選チャンスが手に入ります。

(※事前に目標トロフィー数の宣言を投稿していた方のみが2度目の抽選対象になります。)

特典

トロフィー達成宣言を行った方の中から抽選で 5名 に 500エメラルド

目標達成報告を行った方の中から抽選で 5名 に 500エメラルド

をプレゼントします！奮ってご参加ください！

当選連絡は公式TwitterからDMにて行いますので、あらかじめフォローしておいてください。

実施期間

トロフィー達成宣言、および達成報告の投稿は下記の期間内に行ってください。

11月21日(水)~11月30日(金)23:59





・・・ということで、

世界一決定戦が日本で開催されるこの冬、あなたも「自分の最高記録」を打ち出してみましょう！

中の人も、こっそりトロフィー上げに挑戦してみます。





それでは、アリーナでお会いしましょう！