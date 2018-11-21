2018年11月21日
Blog – Clash Royale
【世界一決定戦開催記念】トロフィー達成宣言でエメラルドを貰おう！
来る12月1日「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」の開催を記念して、トロフィーの到達目標を宣言するとエメラルドが当たる「トロフィー達成宣言キャンペーン」を行います！
参加方法
Twitterにて、
ハッシュタグ「
#トロ上げ宣言
」
現在のトロフィーがわかるスクショ
目標トロフィー数
を投稿してください。
例：トロフィー3000を目指します！ #トロ上げ宣言
【今すぐ宣言する！】
さらに、期間内に宣言したトロフィー数に到達した場合、
ハッシュタグ「
#トロ上げ宣言
」
到達時のトロフィーがわかるスクショ
目標達成した旨のコメント
をTwitterにて投稿すると、2度目の抽選チャンスが手に入ります。
(※事前に目標トロフィー数の宣言を投稿していた方のみが2度目の抽選対象になります。)
特典
トロフィー達成宣言を行った方の中から抽選で
5名
に
500エメラルド
目標達成報告を行った方の中から抽選で
5名
に
500エメラルド
をプレゼントします！奮ってご参加ください！
当選連絡は公式TwitterからDMにて行いますので、あらかじめフォローしておいてください。
実施期間
トロフィー達成宣言、および達成報告の投稿は下記の期間内に行ってください。
11月21日(水)~11月30日(金)23:59
・・・ということで、
世界一決定戦が日本で開催されるこの冬、あなたも「自分の最高記録」を打ち出してみましょう！
中の人も、こっそりトロフィー上げに挑戦してみます。
それでは、アリーナでお会いしましょう！