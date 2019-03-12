先日、「WCG 2019 Xi'an（WCG 2019西安）」の公式ゲームのひとつとしてクラッシュ・ロワイヤルが発表されました！

クラロワがWCGに選ばれたことを、大変光栄に思います。クラロワプレイヤー、ファン、YouTuber、チーム、大会開催者、そしてプロ選手の皆さまに感謝を申し上げます。ここにたどり着いたのは、皆さまのご協力、そして、より良いクラロワのコミュニティおよび競技領域を築くための継続的な取り組みがあったからこそだと思います。

