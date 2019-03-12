クラロワが「WCG 2019 Xi'an」のゲームタイトルに！
ワールドサイバーゲームズ（WCG）
先日、「WCG 2019 Xi'an（WCG 2019西安）」の公式ゲームのひとつとしてクラッシュ・ロワイヤルが発表されました！
クラロワがWCGに選ばれたことを、大変光栄に思います。クラロワプレイヤー、ファン、YouTuber、チーム、大会開催者、そしてプロ選手の皆さまに感謝を申し上げます。ここにたどり着いたのは、皆さまのご協力、そして、より良いクラロワのコミュニティおよび競技領域を築くための継続的な取り組みがあったからこそだと思います。
「WCG 2019 Xi'an」の詳細
WCGは、早くから始まった、世界最大級のeスポーツイベントと考えられています。
そして、複数のゲームタイトルを採用し、競技性の高いゲームプレイを展開する競技大会として知られています。WCGは今年、クラロワのために、2つの競技を用意してくださっています。
１．アマチュア向けオープン参加のトーナメント
あらゆるプレイヤーが参加することができます。
（注：クラロワリーグに出場するプロ選手は、このブロックには出場できません...その理由は、次の項目をご覧ください！）
予選や流れの詳細については、間もなく発表される予定です。お楽しみに！
【ちなみに】予選を通過したい方は、ゲーム内で始まる、とあるチャレンジに備えて練習しておきましょう…
２．プロ向け地域対抗のトーナメント
クラロワリーグのシーズン1でトップ3に入った各地域のチームが、その地域を代表するひとつのチームとしてグランドファイナルに出場します。試合を重ねた後、2チームが決勝へと進み、1チームが世界一の座を獲得します。
WCGでのクラロワトーナメントについてのさらなる情報は、近日こちらでご覧になれます。（英語、中国語、韓国語のみ）
開催日
2019年7月18日（木）から21日（日）
開催場所
中国 西安 曲江新区
西安 国際会議センター
皆さんにとっても、ワクワクするような出来事になることを願っています！
それでは、WCG 2019 Xi'anのアリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム