World Cyber Gamesいよいよ開幕！プロリーグ情報をお届けします【7/20追記あり】
7月18日（木）から、中国・西安にていよいよWorld Cyber Games（以下：WCG）が開幕します！本日はクラロワリーグのプロチームが出場する「CRL Invitational 2019」についてご紹介します。
「CRL Invitational 2019」では、クラロワリーグ2019 シーズン1の各リーグ（アジア、ウェスト、チャイナ）を勝ち上がった上位3チームが、その地域を代表し、"世界トップ地域"の座をかけて競います。
*ウェストは北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ
7月18日（木）〜20日（土）はグループステージを行い、各地域のトップ2のチームを決定し、7月21日（日）の決勝ステージに挑みます。
グループステージと決勝ステージの配信スケジュールは下記の通りです。
CRL Invitational 2019グループステージ
World Cyber Games公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCivEe7HfArbTX-nbNcR3SXA ※英語のみ
7月18日（木）11:00～ : CRL Asia vs CRL West
Match 1. PONOS vs SK Gaming
Match 2. GameWith vs Team Liquid
Match 3. Chaos Theory vs Immortals
7月19日（金）11:00～ : CRL Asia vs CRL China
Match 1. PONOS vs Nova Esports
Match 2. GameWith vs W.EDGM
Match 3. Chaos Theory vs LGD Gaming
7月20日（土）14:15～ : CRL China vs CRL West
Match 1. Nova Esports vs SK Gaming
Match 2. W.EDGM vs Team Liquid
Match 3. LGD Gaming vs Immortals
CRL Invitational 2019決勝ステージ
クラロワリーグ アジア公式チャンネル
https://supr.cl/CRL_ASIA_JP ※日本語配信
7月21日（日）13:45～
※全日程、当日のWCG全体のイベント進行状況により、配信時間が前後する場合がございます。
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7月20日追記
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【ルール説明】
WCG CRL Invitational 2019グループステージ
・3 Match、3 Set、3 Game方式で行われます。Set の内容は下記の通りです。
Set 1：1v1
Set 2：2v2
Set 3：1v1
・すべての Match、Set、Game が行われます。
・どちらかのチームが相手チームのタワーを倒せなかった場合（もしくは両チームが同じ数のタワーを倒した場合）は引き分けとなります。
・勝利 Match 数の多い上位 2チーム（2地域）がCRL Invitational 2019決勝ステージに進出します。
※勝利 Match 数が同数の場合は敗北Match数が少ない方が勝利となります。勝利Match数、敗北Matchi数も同数の場合はグループステージで獲得した Set 数の合計で順位が決定します。Set 数も同数の場合は、Game 勝利数の合計で順位が決定します。
CRL Invitational 2019決勝ステージ
・3 Match、3 Set、5 Game方式、Bo3、Bo5で行われます。Set の内容はWCG CRL Invitational 2019グループステージと同様です。
Day 1、Day 2の戦績は以下の通りです。
[CRL Asia]
Match：Win 4：Loss 1：Draw 1
Set：Win 11：Loss 6：Draw 1
Game：Win 31：Loss 20：Draw 3
[CRL West]
Match：Win 1：Loss 1：Draw 1
Set：Win 4：Loss 4：Draw 1
Game：Win 13：Loss 12：Draw 2
[CRL China]
Match：Win 0：Loss 3：Draw 0
Set：Win 2：Loss 7：Draw 0
Game：Win 7：Loss 19：Draw 1
CRL Asiaチームはグループステージの試合をすべて終了し、この時点での決勝ステージ進出が決定しています！
本日の試合で、CRL West が 1 Match でも勝利すれば CRL West が決勝ステージに進出します。また、もしも CRL West と CRL China の勝利 Match 数が同じの場合、敗北 Match 数の少ない CRL West が決勝ステージに進出することとなります。
CRL China が全 3 Match を勝利した場合は、CRL China が決勝ステージへと進出します。
それでは、World Cyber Gamesのアリーナでお会いしましょう！
どうぞお楽しみに！