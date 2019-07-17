7月18日（木）〜20日（土）はグループステージを行い、各地域のトップ2のチームを決定し、7月21日（日）の決勝ステージに挑みます。

グループステージと決勝ステージの配信スケジュールは下記の通りです。







CRL Invitational 2019グループステージ

World Cyber Games公式YouTubeチャンネル



https://www.youtube.com/channel/UCivEe7HfArbTX-nbNcR3SXA ※英語のみ







7月18日（木）11:00～ : CRL Asia vs CRL West



Match 1. PONOS vs SK Gaming



Match 2. GameWith vs Team Liquid



Match 3. Chaos Theory vs Immortals





7月19日（金）11:00～ : CRL Asia vs CRL China



Match 1. PONOS vs Nova Esports



Match 2. GameWith vs W.EDGM



Match 3. Chaos Theory vs LGD Gaming







7月20日（土）14:15～ : CRL China vs CRL West



Match 1. Nova Esports vs SK Gaming



Match 2. W.EDGM vs Team Liquid



Match 3. LGD Gaming vs Immortals







CRL Invitational 2019決勝ステージ

クラロワリーグ アジア公式チャンネル



https://supr.cl/CRL_ASIA_JP ※日本語配信



7月21日（日）13:45～



※全日程、当日のWCG全体のイベント進行状況により、配信時間が前後する場合がございます。







ーーーーーーーーーーーーー



7月20日追記



ーーーーーーーーーーーーー



【ルール説明】



WCG CRL Invitational 2019グループステージ

・3 Match、3 Set、3 Game方式で行われます。Set の内容は下記の通りです。



Set 1：1v1

Set 2：2v2

Set 3：1v1

・すべての Match、Set、Game が行われます。



・どちらかのチームが相手チームのタワーを倒せなかった場合（もしくは両チームが同じ数のタワーを倒した場合）は引き分けとなります。



・勝利 Match 数の多い上位 2チーム（2地域）がCRL Invitational 2019決勝ステージに進出します。



※勝利 Match 数が同数の場合は敗北Match数が少ない方が勝利となります。勝利Match数、敗北Matchi数も同数の場合はグループステージで獲得した Set 数の合計で順位が決定します。Set 数も同数の場合は、Game 勝利数の合計で順位が決定します。

CRL Invitational 2019決勝ステージ

・3 Match、3 Set、5 Game方式、Bo3、Bo5で行われます。Set の内容はWCG CRL Invitational 2019グループステージと同様です。



Day 1、Day 2の戦績は以下の通りです。



[CRL Asia]



Match：Win 4：Loss 1：Draw 1



Set：Win 11：Loss 6：Draw 1



Game：Win 31：Loss 20：Draw 3



[CRL West]



Match：Win 1：Loss 1：Draw 1



Set：Win 4：Loss 4：Draw 1



Game：Win 13：Loss 12：Draw 2



[CRL China]



Match：Win 0：Loss 3：Draw 0



Set：Win 2：Loss 7：Draw 0



Game：Win 7：Loss 19：Draw 1



CRL Asiaチームはグループステージの試合をすべて終了し、この時点での決勝ステージ進出が決定しています！



本日の試合で、CRL West が 1 Match でも勝利すれば CRL West が決勝ステージに進出します。また、もしも CRL West と CRL China の勝利 Match 数が同じの場合、敗北 Match 数の少ない CRL West が決勝ステージに進出することとなります。

CRL China が全 3 Match を勝利した場合は、CRL China が決勝ステージへと進出します。

それでは、World Cyber Gamesのアリーナでお会いしましょう！



どうぞお楽しみに！





