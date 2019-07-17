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2019年7月17日
Blog – Clash Royale

World Cyber Gamesいよいよ開幕！プロリーグ情報をお届けします【7/20追記あり】

7月18日（木）から、中国・西安にていよいよWorld Cyber Games（以下：WCG）が開幕します！本日はクラロワリーグのプロチームが出場する「CRL Invitational 2019」についてご紹介します。

「CRL Invitational 2019」では、クラロワリーグ2019 シーズン1の各リーグ（アジア、ウェスト、チャイナ）を勝ち上がった上位3チームが、その地域を代表し、"世界トップ地域"の座をかけて競います。
*ウェストは北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ

7月18日（木）〜20日（土）はグループステージを行い、各地域のトップ2のチームを決定し、7月21日（日）の決勝ステージに挑みます。

グループステージと決勝ステージの配信スケジュールは下記の通りです。


CRL Invitational 2019グループステージ

World Cyber Games公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCivEe7HfArbTX-nbNcR3SXA　※英語のみ


7月18日（木）11:00～ : CRL Asia vs CRL West

Match 1. PONOS vs SK Gaming

Match 2. GameWith vs Team Liquid

Match 3. Chaos Theory vs Immortals


7月19日（金）11:00～ : CRL Asia vs CRL China

Match 1. PONOS vs Nova Esports

Match 2. GameWith vs W.EDGM

Match 3. Chaos Theory vs LGD Gaming


7月20日（土）14:15～ : CRL China vs CRL West

Match 1. Nova Esports vs SK Gaming

Match 2. W.EDGM vs Team Liquid

Match 3. LGD Gaming vs Immortals


CRL Invitational 2019決勝ステージ

クラロワリーグ アジア公式チャンネル

https://supr.cl/CRL_ASIA_JP　※日本語配信

7月21日（日）13:45～

※全日程、当日のWCG全体のイベント進行状況により、配信時間が前後する場合がございます。


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7月20日追記

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【ルール説明】

WCG CRL Invitational 2019グループステージ

・3 Match、3 Set、3 Game方式で行われます。Set の内容は下記の通りです。

Set 1：1v1
Set 2：2v2
Set 3：1v1

・すべての Match、Set、Game が行われます。

・どちらかのチームが相手チームのタワーを倒せなかった場合（もしくは両チームが同じ数のタワーを倒した場合）は引き分けとなります。

・勝利 Match 数の多い上位 2チーム（2地域）がCRL Invitational 2019決勝ステージに進出します。

勝利 Match 数が同数の場合は敗北Match数が少ない方が勝利となります。勝利Match数、敗北Matchi数も同数の場合はグループステージで獲得した Set 数の合計で順位が決定します。Set 数も同数の場合は、Game 勝利数の合計で順位が決定します。

CRL Invitational 2019決勝ステージ

・3 Match、3 Set、5 Game方式、Bo3、Bo5で行われます。Set の内容はWCG CRL Invitational 2019グループステージと同様です。

Day 1、Day 2の戦績は以下の通りです。

[CRL Asia]

Match：Win 4：Loss 1：Draw 1

Set：Win 11：Loss 6：Draw 1

Game：Win 31：Loss 20：Draw 3

[CRL West]

Match：Win 1：Loss 1：Draw 1

Set：Win 4：Loss 4：Draw 1

Game：Win 13：Loss 12：Draw 2

[CRL China]

Match：Win 0：Loss 3：Draw 0

Set：Win 2：Loss 7：Draw 0

Game：Win 7：Loss 19：Draw 1

CRL Asiaチームはグループステージの試合をすべて終了し、この時点での決勝ステージ進出が決定しています！

本日の試合で、CRL West が 1 Match でも勝利すれば CRL West が決勝ステージに進出します。また、もしも CRL West と CRL China の勝利 Match 数が同じの場合、敗北 Match 数の少ない CRL West が決勝ステージに進出することとなります。
CRL China が全 3 Match を勝利した場合は、CRL China が決勝ステージへと進出します。

それでは、World Cyber Gamesのアリーナでお会いしましょう！

どうぞお楽しみに！