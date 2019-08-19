クラロワ史上初の年代別最強決定戦がウェルプレイドフェスティバルで開催されます！

ウェルプレイドフェスティバルとは、日本初のesports専門会社であるウェルプレイドが初開催するesportsファンに向けたオフラインイベントです。



開催日：8月25日（日）10:00開場



場所：CIRQ新宿 8F



■年代別最強決定戦とは



10代、20代、30代、40代以上に分かれてプライベート大会を実施します。



各大会1位のプレイヤーを年代代表とし、各年代のチャンピオンはステージでのグランドチャンピオン決定戦に進出します。



※組み合わせは抽選で決定



■参加方法



エントリー時間は14:00～15:30です



最大エントリー数は各年代800名です



当日エントリーのみです



先着順になります



※年齢の分かるものをご持参ください



■予選ルール



プライベート大会機能を採用します

準備期間：60分





※時間内にプライベート大会へ入室されなかった場合は失格となります



対戦期間：60分



各大会1位のプレイヤーを年代代表とします



※出場を辞退した場合は繰り下げ



各年代の代表者はグランドチャンピオン決定戦に進出します



■決勝ルール



フレンドバトル機能を採用します



対戦組み合わせはくじ引きで決めます



全ての対戦はBo3で行います



BANルールは採用しません



ゲーム間のデッキ変更タイムは1分とします



3位決定戦は行いません



■その他注意事項



当企画の運営は『ウェルプレイドフェスティバル』運営が行います



必要と判断した場合には、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします



参加者は当企画参加にあたり、事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切意義を申し立てないものとします



不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます



我こそは！というクラロワプレイヤーの皆さん、8月25日（日）はウェルプレイドフェスティバルのアリーナでお会いしましょう！👑

