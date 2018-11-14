2,500万人を超える「クラロワリーグ20勝チャレンジ」の挑戦者から選ばれし6チームが、幕張メッセで開催される「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」に出場します。



12月1日、クラロワリーグの世界一決定戦の配信を視聴して、史上初のチャンピオンチームが誕生する瞬間を目撃しましょう。会場にいらっしゃる方は、一緒に熱い戦いを見届けましょう！

さて本題に入ります。

今回は、5つの地域を代表して世界一決定戦に出場する6チームをご紹介したいと思います！

IMMORTALS (@ImmortalsCR)