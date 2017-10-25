【キングカップ】王者の栄光は誰の手に…！？
アメリカのアトランタにて、10月28日(土)、29日（日）の2日間にわたり「キングカップ」というクラロワの大会が開催されます。
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1日目は会場に集まったプレイヤーが1対1のバトルを繰り広げ、ファイナルに残る8名を決定。
2日目は勝ち残った8名が、すでにペアを組んでいるクラロワの有名YouTuber×プロプレイヤーとチームをつくり、3人のドリームチームとして本戦に挑みます。
8チームでのバトルでみごと優勝したチームには、なんと6万ドル（日本円で600万円以上）の賞金を手にすることができるのです！
今回出場するYouTuberとプロプレイヤーの一覧は下記のリンクよりご覧いただけます。
https://www.kingscuptournament.com/talent
※英語のサイトとなります。
ゲーム内イベントも開催！
この大会を記念して、10/25（水）から「キングカップチャレンジ」が開催されます。
5日間限定のこのイベントでは、「キングカップ」に出場するYouTuberがつくったデッキでバトルし、「練習」「チャレンジ」「エリートチャレンジ」の各ステージで報酬が出ます。
初回限定でもらえる報酬は以下の通り！
【練習】
4クラウン：カード×25枚
7クラウン：500ゴールド
10クラウン：5エメラルド
【チャレンジ】
2勝：1000ゴールド
4勝：1500ゴールド
6勝：2000ゴールド
【エリートチャレンジ】
2勝：4000ゴールド
5勝：巨大宝箱
7勝：魔法の宝箱
9勝：ウルトラレア宝箱
生配信もチェックしよう！
英語でのみの配信となりますが、世界の有名プレイヤーのバトルを見れるチャンス。
リンク先よりチェックしてみてくださいね。
【1日目】
10/29(日) 深夜1:00〜（日本時間）
https://youtu.be/qc7eclouSIg
【2日目】
10/29(日) 23:00〜（日本時間）
https://youtu.be/psZXKWHkKkE
それではアリーナでお会いしましょう！