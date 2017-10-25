アメリカのアトランタにて、10月28日(土)、29日（日）の2日間にわたり「キングカップ」というクラロワの大会が開催されます。



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1日目は会場に集まったプレイヤーが1対1のバトルを繰り広げ、ファイナルに残る8名を決定。



2日目は勝ち残った8名が、すでにペアを組んでいるクラロワの有名YouTuber×プロプレイヤーとチームをつくり、3人のドリームチームとして本戦に挑みます。



8チームでのバトルでみごと優勝したチームには、なんと6万ドル（日本円で600万円以上）の賞金を手にすることができるのです！





今回出場するYouTuberとプロプレイヤーの一覧は下記のリンクよりご覧いただけます。



https://www.kingscuptournament.com/talent

※英語のサイトとなります。





ゲーム内イベントも開催！

この大会を記念して、10/25（水）から「キングカップチャレンジ」が開催されます。



5日間限定のこのイベントでは、「キングカップ」に出場するYouTuberがつくったデッキでバトルし、「練習」「チャレンジ」「エリートチャレンジ」の各ステージで報酬が出ます。



初回限定でもらえる報酬は以下の通り！





【練習】

4クラウン：カード×25枚

7クラウン：500ゴールド

10クラウン：5エメラルド

【チャレンジ】



2勝：1000ゴールド

4勝：1500ゴールド

6勝：2000ゴールド

【エリートチャレンジ】



2勝：4000ゴールド

5勝：巨大宝箱

7勝：魔法の宝箱

9勝：ウルトラレア宝箱

生配信もチェックしよう！

英語でのみの配信となりますが、世界の有名プレイヤーのバトルを見れるチャンス。



リンク先よりチェックしてみてくださいね。



【1日目】

10/29(日) 深夜1:00〜（日本時間）

https://youtu.be/qc7eclouSIg



【2日目】

10/29(日) 23:00〜（日本時間）

https://youtu.be/psZXKWHkKkE





それではアリーナでお会いしましょう！

