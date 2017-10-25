Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2017年10月25日
Blog – Clash Royale

【キングカップ】王者の栄光は誰の手に…！？

アメリカのアトランタにて、10月28日(土)、29日（日）の2日間にわたり「キングカップ」というクラロワの大会が開催されます。

Link to image

1日目は会場に集まったプレイヤーが1対1のバトルを繰り広げ、ファイナルに残る8名を決定。

2日目は勝ち残った8名が、すでにペアを組んでいるクラロワの有名YouTuber×プロプレイヤーとチームをつくり、3人のドリームチームとして本戦に挑みます。

8チームでのバトルでみごと優勝したチームには、なんと6万ドル（日本円で600万円以上）の賞金を手にすることができるのです！


今回出場するYouTuberとプロプレイヤーの一覧は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://www.kingscuptournament.com/talent

※英語のサイトとなります。


ゲーム内イベントも開催！

この大会を記念して、10/25（水）から「キングカップチャレンジ」が開催されます。

5日間限定のこのイベントでは、「キングカップ」に出場するYouTuberがつくったデッキでバトルし、「練習」「チャレンジ」「エリートチャレンジ」の各ステージで報酬が出ます。

初回限定でもらえる報酬は以下の通り！

【練習】

  • 4クラウン：カード×25枚

  • 7クラウン：500ゴールド

  • 10クラウン：5エメラルド

【チャレンジ】

  • 2勝：1000ゴールド

  • 4勝：1500ゴールド

  • 6勝：2000ゴールド

【エリートチャレンジ】

  • 2勝：4000ゴールド

  • 5勝：巨大宝箱

  • 7勝：魔法の宝箱

  • 9勝：ウルトラレア宝箱

生配信もチェックしよう！

英語でのみの配信となりますが、世界の有名プレイヤーのバトルを見れるチャンス。

リンク先よりチェックしてみてくださいね。


【1日目】
10/29(日) 深夜1:00〜（日本時間）
https://youtu.be/qc7eclouSIg

【2日目】
10/29(日) 23:00〜（日本時間）
https://youtu.be/psZXKWHkKkE


それではアリーナでお会いしましょう！