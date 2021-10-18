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2021年10月18日
Blog – Clash Royale

バリュー・ロワイヤルが始まります！

キングはついに正気を失ったのでしょうか…？🤔

10月18日～26日、クラッシュ・ロワイヤル史上初の試みがゲームに登場します。

バリュー・ロワイヤルです！

全コストが50％オフ！

ええ、そうです！半額です！

この10日間は、通常必要なゴールドの半分でカードのアップグレードができちゃいます！

また、これはスターレベルにも適用されます。

お得ですね🎉

最大規模のゴールドラッシュ！

カードのアップグレードにゴールドが必要な方は、このチャンスをお見逃しなく！

最大20万ゴールド（アリーナレベルに応じて変動します）を獲得できるゴールドラッシュに備えましょう！

毎日ゴールドをプレゼント！

まだまだありますよ！

バリュー・ロワイヤルのイベント中は、毎日ショップに日替わりギフトが出現します。そこから手にできるのは、なんと最大5万ゴールド

また、10月18日～21日に開催される「黄金の鏡チャレンジ」からも最大5万ゴールド、10月22日～26日に開催される「トリプルエリクサーグローバル大会」の無料報酬からも2万5000ゴールドを獲得できます。

これらすべてを合わせると、計30万ゴールド以上をバリュー・ロワイヤルの10日間で手にできることになります。

とんでもない量のゴールドですね！

本市場がオープン！

複数の魔法の本をまとめて入手できるセールが初登場！カードのアップグレードにどうぞお役立てください。

どうしてこんなに太っ腹なのかって？

その理由は誰にも分かりません。それとも何か隠された事情が…？


クラッシュ・ロワイヤル開発チーム