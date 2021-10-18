まだまだありますよ！

バリュー・ロワイヤルのイベント中は、毎日ショップに日替わりギフトが出現します。そこから手にできるのは、なんと最大5万ゴールド！

また、10月18日～21日に開催される「黄金の鏡チャレンジ」からも最大5万ゴールド、10月22日～26日に開催される「トリプルエリクサーグローバル大会」の無料報酬からも2万5000ゴールドを獲得できます。

これらすべてを合わせると、計30万ゴールド以上をバリュー・ロワイヤルの10日間で手にできることになります。

とんでもない量のゴールドですね！

