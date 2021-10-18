2021年10月18日
Blog – Clash Royale
バリュー・ロワイヤルが始まります！
キングはついに正気を失ったのでしょうか…？🤔
10月18日～26日、クラッシュ・ロワイヤル史上初の試みがゲームに登場します。
バリュー・ロワイヤルです！
全コストが50％オフ！
ええ、そうです！半額です！
この10日間は、通常必要なゴールドの半分でカードのアップグレードができちゃいます！
また、これはスターレベルにも適用されます。
お得ですね🎉
最大規模のゴールドラッシュ！
カードのアップグレードにゴールドが必要な方は、このチャンスをお見逃しなく！
最大20万ゴールド（アリーナレベルに応じて変動します）を獲得できるゴールドラッシュに備えましょう！
毎日ゴールドをプレゼント！
まだまだありますよ！
バリュー・ロワイヤルのイベント中は、毎日ショップに日替わりギフトが出現します。そこから手にできるのは、なんと最大5万ゴールド！
また、10月18日～21日に開催される「黄金の鏡チャレンジ」からも最大5万ゴールド、10月22日～26日に開催される「トリプルエリクサーグローバル大会」の無料報酬からも2万5000ゴールドを獲得できます。
これらすべてを合わせると、計30万ゴールド以上をバリュー・ロワイヤルの10日間で手にできることになります。
とんでもない量のゴールドですね！
本市場がオープン！
複数の魔法の本をまとめて入手できるセールが初登場！カードのアップグレードにどうぞお役立てください。
どうしてこんなに太っ腹なのかって？
その理由は誰にも分かりません。それとも何か隠された事情が…？
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム