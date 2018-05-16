シップ「4月に行われたアップデートについてだけど、前回のアップデートからの期間がこれまででいちばん長かったよね。どうして？」



バングス「今回リリースしたクラン対戦は、史上最大級の追加コンテンツだったんだ。通常のゲームモード（対戦・協力バトル・チャレンジ）の開発も楽しんでやってるけど、今回の開発はそれを上回る楽しさがあった。どんな経緯でクラン対戦ができあがったのか、みんなに話してみたいと思うよ。



Supercellには開発サイクルっていうのがあって、ふつうは、毎週金曜日に開発チーム内外のスタッフを集めてテストプレイをして、フィードバックを行い、そのフィードバックをもとに調整、さらにまた次の金曜日にテストプレイをするんだよね。



クラン対戦はそれよりももっとたくさんの人がテストプレイに必要だったから、時間がかかったんだ。開発ビルドは毎週どんどん改善され続けて、たくさんの機能が追加されていったよ。もちろん、試作段階で採用を見送られた機能もたくさんあった。



どんなふうに機能の変更が行われていったのか、見ていこう！」





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