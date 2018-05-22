シップ「それじゃあ問題点について話そうか。どうして大会ルールに基づいたレベルが採用されなかったの？」



バングス「クラロワにおいては、1つのデッキを極めるメリットがあるよね。まず、特定カードのレベルアップに集中できる。さらに、長く使ってデッキに慣れることができる。



でも、クラン対戦では、毎回獲得できるカードがランダムなんだ。たとえば、あるカードのレベルが大会ルールより高くなったとしよう。開発チームは、そのカードを活用して、いつもとは違うデッキをみんなに使ってほしいんだ。



もし大会ルールを適用したとすると、流行のデッキばかりが使われちゃう可能性があるよね。クラン対戦では、新しいデッキと出会う機会でもあってほしいと思っているから、いろんなデッキを使うことで、さらにゲームが楽しめるんじゃないかと考えたんだ。デッキを組むことも勝負のカギ、ってこと。」



