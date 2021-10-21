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2021年10月21日
Blog – Clash Royale

キングレベル14が登場！

ゲームのリリースから早5年、アリーナでは103種類ものカードが登場し、幾多のバトルが繰り広げられてきました。そして、ついに時は熟したのです。

次のアップデートでキングレベル14を実装します！

今こそレベルアップ！

2021年、開発チームは皆さんのゲームの進捗を加速することに焦点を当て、開発に励んできました。今回のアップデートでもその目的は変わりません。

キングレベル14の実装に伴い、キングタワーおよびプリンセスタワーのダメージとヒットポイント、そしてカードレベルの上限が引き上がります。

どんどんアップグレード！

皆さんがより簡単にレベルアップできるよう、レベル11～13におけるキングタワーとカードのアップグレードコストを削減します！

時は金なり！

現在開催中のバリュー・ロワイヤルを利用すれば、必要なゴールドを大幅にセーブできます！

「現在キングレベル13です。今カードをアップグレードすると、獲得した経験値を無駄にすることになりますか？」

ご心配は無用です！

キングレベル13で行ったカードのアップグレードや寄付から獲得した経験値は、すべて皆さんに還元されます。

つまり、アップデートの実装と同時にキングレベル14にアップグレードできる可能性もあるわけです。

これは嬉しいですね！

まだまだ終わりません！

新コンテンツは他にもあります！

次のアップデートでは、キングレベル14の他にも様々な要素が追加されますが、まだ口外しないようにと念を押されております…。

時期が来ましたらできるだけ早く公開いたしますので、どうぞお楽しみに！

自分のキングレベルをチェック！

アップデート実装後に獲得できる経験値を計算してみましょう！

RoyaleAPIによるキングレベル予測機能はこちら

最新情報については、以下のSNSで公式チャンネルをチェックしてくださいね！


それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム