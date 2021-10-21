現在開催中のバリュー・ロワイヤルを利用すれば、必要なゴールドを大幅にセーブできます！

「現在キングレベル13です。今カードをアップグレードすると、獲得した経験値を無駄にすることになりますか？」

ご心配は無用です！

キングレベル13で行ったカードのアップグレードや寄付から獲得した経験値は、すべて皆さんに還元されます。

つまり、アップデートの実装と同時にキングレベル14にアップグレードできる可能性もあるわけです。

これは嬉しいですね！