2021年10月21日
Blog – Clash Royale
キングレベル14が登場！
ゲームのリリースから早5年、アリーナでは103種類ものカードが登場し、幾多のバトルが繰り広げられてきました。そして、ついに時は熟したのです。
次のアップデートでキングレベル14を実装します！
今こそレベルアップ！
2021年、開発チームは皆さんのゲームの進捗を加速することに焦点を当て、開発に励んできました。今回のアップデートでもその目的は変わりません。
キングレベル14の実装に伴い、キングタワーおよびプリンセスタワーのダメージとヒットポイント、そしてカードレベルの上限が引き上がります。
どんどんアップグレード！
皆さんがより簡単にレベルアップできるよう、レベル11～13におけるキングタワーとカードのアップグレードコストを削減します！
時は金なり！
現在開催中のバリュー・ロワイヤルを利用すれば、必要なゴールドを大幅にセーブできます！
「現在キングレベル13です。今カードをアップグレードすると、獲得した経験値を無駄にすることになりますか？」
ご心配は無用です！
キングレベル13で行ったカードのアップグレードや寄付から獲得した経験値は、すべて皆さんに還元されます。
つまり、アップデートの実装と同時にキングレベル14にアップグレードできる可能性もあるわけです。
これは嬉しいですね！
まだまだ終わりません！
新コンテンツは他にもあります！
次のアップデートでは、キングレベル14の他にも様々な要素が追加されますが、まだ口外しないようにと念を押されております…。
時期が来ましたらできるだけ早く公開いたしますので、どうぞお楽しみに！
自分のキングレベルをチェック！
アップデート実装後に獲得できる経験値を計算してみましょう！
RoyaleAPIによるキングレベル予測機能はこちら！