レベル15へのアップグレードコスト
レベル15へのアップグレードに必要なゴールドは？
必要ありません。ゼロ、ナシ、タダです。
レベル15へのアップグレードにゴールドは必要ありません！
レベル14の実装時に「最大レベルにするのに必要なゴールドが高すぎる」というご意見が、皆さまから数多く寄せられていました。
そこで今回は、レベル15へのアップグレード用に「エリートワイルドカード」を実装します。
エリートレベル（レベル15／最大レベル）
最大レベルの代わりに「エリートレベル」が登場します。
エリートはカードが到達できる最高のレベルであり、最大レベルと意味は同じです。でも、「エリート」の方がカッコよく聞こえませんか？
レベル14への到達後に同じカードを入手すると、「エリートワイルドカード」に変換されます。エリートワイルドカードはレベル14であればどのカードにも使用でき、エリートレベルへのアップグレードを目指すことが可能です。
つまり、エリートレベルは名前が変わった最大レベル、というわけです。
実装後はどうなるの？
エリートカードの追加にともない、最大レベルのカードと同じカードを入手するとゴールドに変換される仕様を廃止します。
ですが、ご心配なく…
獲得ゴールド数が増加
ゴールドの変換機能は廃止されますが、代わりにアップデート以降、ゲーム内で獲得できるゴールド数が約3倍以上に増加します。
バリュー・ロワイヤルが復活！
カードのアップグレードに必要なゴールドが半額に！
エリートレベルへの到達をサポートするため、「バリュー・ロワイヤル」イベントを復活させます。
バリュー・ロワイヤルの開催期間は6月5日～6月18日です。
その他の情報
エリートレベルへの到達は茨の道です。最大レベルであるエリートに到達できるプレイヤーは、ほんの一握りでしょう。なにせ「エリート」ですからね！
そのため、エリートレベル実装後の約6カ月間は、伝説の道におけるレベル上限は14のままとなります。
実装後、エリートレベルのカードはクラン対戦や通常のバトルですぐに使用可能です。
イベントバトルのレベル上限は11のままとなります。
エリートレベルと限界突破
実装予定の「限界突破」は、エリートレベルの限定機能ではありません。そのため、カードがエリートレベルに到達していなくても使用可能となります。
続報をお楽しみに！
上記の機能は開発中のものであり、仕様に変更が加わる場合があります。