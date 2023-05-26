必要ありません。ゼロ、ナシ、タダです。

レベル15へのアップグレードにゴールドは必要ありません！



レベル14の実装時に「最大レベルにするのに必要なゴールドが高すぎる」というご意見が、皆さまから数多く寄せられていました。

そこで今回は、レベル15へのアップグレード用に「エリートワイルドカード」を実装します。

