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2023年5月26日
Blog – Clash Royale

レベル15へのアップグレードコスト

レベル15へのアップグレードに必要なゴールドは？

必要ありません。ゼロ、ナシ、タダです。

レベル15へのアップグレードにゴールドは必要ありません

レベル14の実装時に「最大レベルにするのに必要なゴールドが高すぎる」というご意見が、皆さまから数多く寄せられていました。

そこで今回は、レベル15へのアップグレード用に「エリートワイルドカード」を実装します。

エリートレベル（レベル15／最大レベル）

最大レベルの代わりに「エリートレベル」が登場します。

エリートはカードが到達できる最高のレベルであり、最大レベルと意味は同じです。でも、「エリート」の方がカッコよく聞こえませんか？

レベル14への到達後に同じカードを入手すると、「エリートワイルドカード」に変換されます。エリートワイルドカードはレベル14であればどのカードにも使用でき、エリートレベルへのアップグレードを目指すことが可能です。

つまり、エリートレベルは名前が変わった最大レベル、というわけです。

実装後はどうなるの？

エリートカードの追加にともない、最大レベルのカードと同じカードを入手するとゴールドに変換される仕様を廃止します。

ですが、ご心配なく…

獲得ゴールド数が増加

ゴールドの変換機能は廃止されますが、代わりにアップデート以降、ゲーム内で獲得できるゴールド数が約3倍以上に増加します。

バリュー・ロワイヤルが復活！

カードのアップグレードに必要なゴールドが半額に！

エリートレベルへの到達をサポートするため、「バリュー・ロワイヤル」イベントを復活させます。

バリュー・ロワイヤルの開催期間は6月5日～6月18日です。

その他の情報

エリートレベルへの到達は茨の道です。最大レベルであるエリートに到達できるプレイヤーは、ほんの一握りでしょう。なにせ「エリート」ですからね！

そのため、エリートレベル実装後の約6カ月間は、伝説の道におけるレベル上限は14のままとなります。

実装後、エリートレベルのカードはクラン対戦や通常のバトルですぐに使用可能です。

イベントバトルのレベル上限は11のままとなります。

エリートレベルと限界突破

実装予定の「限界突破」は、エリートレベルの限定機能ではありません。そのため、カードがエリートレベルに到達していなくても使用可能となります。

続報をお楽しみに！

上記の機能は開発中のものであり、仕様に変更が加わる場合があります。