本日11/4（木）にメンテナンスを実施します
以下の変更を実装するために、本日11/4（木）にメンテナンスを実施します。
移行に関する不具合の修正
アップデート実装後、一部のプレイヤーは本来より多くの経験値やスターポイントを獲得しました。
これにより低キングレベルから急にキングレベル14になるプレイヤーや、過剰にスターポイントが付与されたプレイヤーが発生しました。
もし上記の不具合の影響を受けていた場合、メンテナンスで修正が実施された後、ゲーム内メッセージでお知らせが届きます。詳細は以下をご確認ください。
・過剰に配布されたXPやスターポイントを修正します。
・本来キングレベル14ではないプレイヤーは、本来のキングレベルに戻ります。
・本来キングレベル14ではないプレイヤーがチャンピオンをアンロックしていた場合、チャンピオンカードは残りますが、キングレベル14になるまで使用はできません。
・不具合発生中に過剰にスターポイントを獲得していた場合、それらのスターポイントでアップグレードしたカードはリセットされ、本来持つべきスターポイントの数に修正します。
ゲームをプレイして得たXPやスターポイントはリセットされません。
上記不具合で過剰に配布されたXPとスターポイントのみが対象となります。
混乱を招き、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
チャンピオンのバランス修正
■アーチャークィーン
・アビリティのクールダウンを11秒から15秒に変更
・アビリティの継続時間を3.5秒から3秒に変更
アーチャークィーンは少々強力すぎました。
アビリティのクールダウンを増やすことで、アビリティが多用される頻度を落とし、アビリティの継続時間を落とすことでダメージ量を調整します。
■スケルトンキング
・ダメージ量を14%増加
・範囲ダメージ量を30%増加
・ノックバック耐性を付与（ただしローリングウッドの影響は受けます）
スケルトンキングはまだアリーナでポジションを確立できておらず、強化が必要でした。
範囲と単体ダメージ量の増加により、ゴブリンを一撃で倒せるようになります。
スケルトンキングは小型ユニットに対して更に強くなり、より早くソウルを集めることができるようになります。