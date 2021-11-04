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2021年11月4日
Blog – Clash Royale

本日11/4（木）にメンテナンスを実施します

以下の変更を実装するために、本日11/4（木）にメンテナンスを実施します。

移行に関する不具合の修正

アップデート実装後、一部のプレイヤーは本来より多くの経験値やスターポイントを獲得しました。

これにより低キングレベルから急にキングレベル14になるプレイヤーや、過剰にスターポイントが付与されたプレイヤーが発生しました。


もし上記の不具合の影響を受けていた場合、メンテナンスで修正が実施された後、ゲーム内メッセージでお知らせが届きます。詳細は以下をご確認ください。


・過剰に配布されたXPやスターポイントを修正します。

・本来キングレベル14ではないプレイヤーは、本来のキングレベルに戻ります。

・本来キングレベル14ではないプレイヤーがチャンピオンをアンロックしていた場合、チャンピオンカードは残りますが、キングレベル14になるまで使用はできません。

・不具合発生中に過剰にスターポイントを獲得していた場合、それらのスターポイントでアップグレードしたカードはリセットされ、本来持つべきスターポイントの数に修正します。


ゲームをプレイして得たXPやスターポイントはリセットされません。

上記不具合で過剰に配布されたXPとスターポイントのみが対象となります。


混乱を招き、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。

チャンピオンのバランス修正

■アーチャークィーン

・アビリティのクールダウンを11秒から15秒に変更

・アビリティの継続時間を3.5秒から3秒に変更


アーチャークィーンは少々強力すぎました。


アビリティのクールダウンを増やすことで、アビリティが多用される頻度を落とし、アビリティの継続時間を落とすことでダメージ量を調整します。

■スケルトンキング

・ダメージ量を14%増加

・範囲ダメージ量を30%増加

・ノックバック耐性を付与（ただしローリングウッドの影響は受けます）


スケルトンキングはまだアリーナでポジションを確立できておらず、強化が必要でした。


範囲と単体ダメージ量の増加により、ゴブリンを一撃で倒せるようになります。

スケルトンキングは小型ユニットに対して更に強くなり、より早くソウルを集めることができるようになります。

以上がメンテナンスで実装予定の内容です。

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それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム