アップデート実装後、一部のプレイヤーは本来より多くの経験値やスターポイントを獲得しました。

これにより低キングレベルから急にキングレベル14になるプレイヤーや、過剰にスターポイントが付与されたプレイヤーが発生しました。





もし上記の不具合の影響を受けていた場合、メンテナンスで修正が実施された後、ゲーム内メッセージでお知らせが届きます。詳細は以下をご確認ください。





・過剰に配布されたXPやスターポイントを修正します。

・本来キングレベル14ではないプレイヤーは、本来のキングレベルに戻ります。

・本来キングレベル14ではないプレイヤーがチャンピオンをアンロックしていた場合、チャンピオンカードは残りますが、キングレベル14になるまで使用はできません。

・不具合発生中に過剰にスターポイントを獲得していた場合、それらのスターポイントでアップグレードしたカードはリセットされ、本来持つべきスターポイントの数に修正します。





ゲームをプレイして得たXPやスターポイントはリセットされません。

上記不具合で過剰に配布されたXPとスターポイントのみが対象となります。





混乱を招き、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。