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2019年4月22日
Blog – Clash Royale

【今夜開始】Mirrativ協力「クラロワ 3DAYS エキシビジョン大会」に参加しよう

高校生大会『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship（STAGE:0）』の開催を記念して、「クラロワ 3DAYS エキシビジョン大会配信」を開催します！

計3名のミラティブ配信者が、3日間に渡って1000人大会配信を行います。参加して上位を目指すもよし、配信を視聴して、配信者と一緒に熱いバトルを観戦するもよし！

特典もありますので、奮ってご参加ください。

日程・配信者

特典を貰おう

【特典１】
大会に参加して上位に入るとエメラルドが貰えます！

  • 1位 3000エメラルド

  • 2位 2000エメラルド

  • 3位 1000エメラルド

【特典２】

配信を視聴した方の中から抽選で10名様に500エメラルドをプレゼント！

抽選は3日程各日で行うので、合計30名様にエメラルドが贈られます。
※特典付与のご連絡はTwitterのDMでご連絡しすので、あらかじめクラロワ公式Twitterをフォローしておいてください

大会参加方法

配信当日に、配信者のミラティブ配信内で大会名・パスワードが発表されます。それらをゲーム内で入力して、大会に参加してください。

配信視聴ページは、各配信者のTwitterにて公開されます。
配信者のTwitterはこちら：デーモン閣下KAI＠身長鬼枯渇じきる。/Youtube

Mirrativ（ミラティブ ）について

スマホ1台で簡単にスマホ画面の生配信ができます！スマホだけで気軽にゲーム実況等が可能です。

▶︎アプリのダウンロードはこちら

📱iOS/Android共通➡ https://app.adjust.com/rjokdu_nh8snr
※配信はiOS11、Android5.0以上の端末に対応しています

それでは、アリーナでお会いしましょう！