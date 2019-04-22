【今夜開始】Mirrativ協力「クラロワ 3DAYS エキシビジョン大会」に参加しよう
高校生大会『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship（STAGE:0）』の開催を記念して、「クラロワ 3DAYS エキシビジョン大会配信」を開催します！
計3名のミラティブ配信者が、3日間に渡って1000人大会配信を行います。参加して上位を目指すもよし、配信を視聴して、配信者と一緒に熱いバトルを観戦するもよし！
特典もありますので、奮ってご参加ください。
日程・配信者
4月22日（月）20:00〜『
』さん
4月23日（火）20:00〜『
』さん
4月24日（水）20:30〜『
』さん
特典を貰おう
【特典１】
大会に参加して上位に入るとエメラルドが貰えます！
1位 3000エメラルド
2位 2000エメラルド
3位 1000エメラルド
【特典２】
配信を視聴した方の中から抽選で10名様に500エメラルドをプレゼント！
抽選は3日程各日で行うので、合計30名様にエメラルドが贈られます。
※特典付与のご連絡はTwitterのDMでご連絡しすので、あらかじめクラロワ公式Twitterをフォローしておいてください
大会参加方法
配信当日に、配信者のミラティブ配信内で大会名・パスワードが発表されます。それらをゲーム内で入力して、大会に参加してください。
配信視聴ページは、各配信者のTwitterにて公開されます。
配信者のTwitterはこちら：デーモン閣下／KAI＠身長鬼枯渇／じきる。/Youtube
Mirrativ（ミラティブ ）について
スマホ1台で簡単にスマホ画面の生配信ができます！スマホだけで気軽にゲーム実況等が可能です。
▶︎アプリのダウンロードはこちら
📱iOS/Android共通➡ https://app.adjust.com/rjokdu_nh8snr
※配信はiOS11、Android5.0以上の端末に対応しています
それでは、アリーナでお会いしましょう！