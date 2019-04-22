高校生大会『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship（STAGE:0）』の開催を記念して、「クラロワ 3DAYS エキシビジョン大会配信」を開催します！

計3名のミラティブ配信者が、3日間に渡って1000人大会配信を行います。参加して上位を目指すもよし、配信を視聴して、配信者と一緒に熱いバトルを観戦するもよし！



特典もありますので、奮ってご参加ください。

