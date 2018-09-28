【Mirrativ】全8種類！クラロワ×エモモコラボアイテムを手に入れよう！
スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。今回は、声に合わせて動くアバター「エモモ」のカスタムパーツが手に入るキャンペーンが開催されます！
クラロワカラー ニット帽やワンポイントボーラハット、クラロワオリジナルスタジャンなど素敵なコラボアイテムをゲットするチャンスです。
この機会に、「Mirrativ」でクラロワのプレイを配信してみましょう！
参加方法と特典
全8種類のクラロワ×エモモコラボアイテムを手に入れる方法は、2つあります。
1.自分で配信してアイテムをゲットする！
期間中にクラロワ配信を行うと、配信した回数に応じてコラボアイテムを1つずつ貰うことができます。
コラボアイテムは全部で8種類なので、配信を8回行うとすべてのアイテムを手に入れることができます！
配信する際は、クラロワアプリ内「クラロワニュース」の上部に掲載されている『ミラティブで配信する』ボタンを押して、Mirrativを起動後、Mirrativから配信してください。
2.全配信数に応じて、エモモユーザー全員がアイテムをゲットできる！
期間中に配信ができなかった方にもチャンスがあります。
期間中の全配信数に応じて、コラボアイテムを全エモモユーザーにプレゼント！
全配信数に応じてプレゼントされるアイテムの内容はこちらの画像をご覧ください！
詳しくはこちらをご覧ください。
キャンペーン期間について
9月28日 (金) 12:00 〜 10月31日 (水) 23:59
ミラティブで配信するには
iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。
アプリのダウンロードはこちら
iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu
Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr
Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！