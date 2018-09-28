スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。今回は、声に合わせて動くアバター「エモモ」のカスタムパーツが手に入るキャンペーンが開催されます！



クラロワカラー ニット帽やワンポイントボーラハット、クラロワオリジナルスタジャンなど素敵なコラボアイテムをゲットするチャンスです。

この機会に、「Mirrativ」でクラロワのプレイを配信してみましょう！

Mirrativ公式キャンペーンページはこちら

参加方法と特典

全8種類のクラロワ×エモモコラボアイテムを手に入れる方法は、2つあります。

1.自分で配信してアイテムをゲットする！

期間中にクラロワ配信を行うと、配信した回数に応じてコラボアイテムを1つずつ貰うことができます。

コラボアイテムは全部で8種類なので、配信を8回行うとすべてのアイテムを手に入れることができます！

