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2018年10月31日
Blog – Clash Royale

【Mirrativ】クラロワハロウィンナイト開催！

スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。

Mirrativで配信＆視聴をして素敵なハロウィンを過ごしてもらうべく、19時〜20時までの1時間「クラロワハロウィンナイト」が開催されます！

参加方法

  • タイトルに

    「#クラロワハロウィン」

    を付けてクラロワ配信すると・・・クラロワ公式アカウントがランダムで選んだ配信にお邪魔します

  • お邪魔した際にクラロワ公式が

    「トリックオア」

    と発言します

  • 配信者さんが

    「トリート」

    と返答すれば応募完了（チャットでも声でもOKです）

つまり！
クラロワ公式が「トリックオア」とコメントしたら、「トリート」と元気よく返答してくれるだけで応募完了です！

※応募完了した際には、クラロワ公式より「ハッピーハロウィン」とコメントさせて頂きます！

特典

応募完了した配信者には500エメラルドがプレゼントされます。

応募者数に制限がありません。
1時間の間に配信を沢山回れば回るほど、エメラルド獲得者は増えますので、タイトルに「#クラロワハロウィン」をしっかり付けて配信してください。
時間いっぱいまで、沢山の配信にお邪魔させてもらいます！

そして20時からは「クラロワハロウィンカップ」開催！

クラロワ公式に代わり「ずうまる＠スパ愛」さんが1000人大会を開催＆配信します！

みなさん是非参加してハロウィンを満喫してくださいね。

パスワード、大会名は当日「ずうまる＠スパ愛」さんの配信、クラロワ公式Twitterにて発表します。

お楽しみに！

ミラティブで配信するには

iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。

アプリのダウンロードはこちら

iPhoneの方   →　https://app.adjust.com/rjokdu

Androidの方  →　https://app.adjust.com/nh8snr

Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。

10月もたくさんクラロワ配信をしてくださり、皆さんありがとうございました！

まだ配信を行ったことがない方も、この機会に配信を行ってみてはいかがでしょうか？

それでは、アリーナでお会いしましょう！

Mirrativ公式キャンペーンページ