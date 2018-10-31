【Mirrativ】クラロワハロウィンナイト開催！
スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。
Mirrativで配信＆視聴をして素敵なハロウィンを過ごしてもらうべく、19時〜20時までの1時間「クラロワハロウィンナイト」が開催されます！
参加方法
タイトルに
「#クラロワハロウィン」
を付けてクラロワ配信すると・・・クラロワ公式アカウントがランダムで選んだ配信にお邪魔します
お邪魔した際にクラロワ公式が
「トリックオア」
と発言します
配信者さんが
「トリート」
と返答すれば応募完了（チャットでも声でもOKです）
つまり！
クラロワ公式が「トリックオア」とコメントしたら、「トリート」と元気よく返答してくれるだけで応募完了です！
※応募完了した際には、クラロワ公式より「ハッピーハロウィン」とコメントさせて頂きます！
特典
応募完了した配信者には500エメラルドがプレゼントされます。
応募者数に制限がありません。
1時間の間に配信を沢山回れば回るほど、エメラルド獲得者は増えますので、タイトルに「#クラロワハロウィン」をしっかり付けて配信してください。
時間いっぱいまで、沢山の配信にお邪魔させてもらいます！
そして20時からは「クラロワハロウィンカップ」開催！
クラロワ公式に代わり「ずうまる＠スパ愛」さんが1000人大会を開催＆配信します！
みなさん是非参加してハロウィンを満喫してくださいね。
パスワード、大会名は当日「ずうまる＠スパ愛」さんの配信、クラロワ公式Twitterにて発表します。
お楽しみに！
ミラティブで配信するには
iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。
アプリのダウンロードはこちら
iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu
Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr
Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
10月もたくさんクラロワ配信をしてくださり、皆さんありがとうございました！
まだ配信を行ったことがない方も、この機会に配信を行ってみてはいかがでしょうか？
それでは、アリーナでお会いしましょう！