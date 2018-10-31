スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」。

Mirrativで配信＆視聴をして素敵なハロウィンを過ごしてもらうべく、19時〜20時までの1時間「クラロワハロウィンナイト」が開催されます！

参加方法

タイトルに 「#クラロワハロウィン」 を付けてクラロワ配信すると・・・クラロワ公式アカウントがランダムで選んだ配信にお邪魔します

お邪魔した際にクラロワ公式が 「トリックオア」 と発言します

配信者さんが 「トリート」 と返答すれば応募完了（チャットでも声でもOKです）

つまり！

クラロワ公式が「トリックオア」とコメントしたら、「トリート」と元気よく返答してくれるだけで応募完了です！

※応募完了した際には、クラロワ公式より「ハッピーハロウィン」とコメントさせて頂きます！

特典

応募完了した配信者には500エメラルドがプレゼントされます。

応募者数に制限がありません。

1時間の間に配信を沢山回れば回るほど、エメラルド獲得者は増えますので、タイトルに「#クラロワハロウィン」をしっかり付けて配信してください。

時間いっぱいまで、沢山の配信にお邪魔させてもらいます！

そして20時からは「クラロワハロウィンカップ」開催！