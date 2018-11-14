実施時間中に #プロと対戦 をタイトルに含めて配信することで参加できます。アプリ設定をクラロワにしておくのもお忘れなく！

来てくれる選手はこちら

16~18日の3日間、日替わりで3つのチームから下記の選手が参加します！

【11月16日】

参加チーム：GameWith

アマテラス選手、shun選手、ZEROS選手、KK19212選手

【11月17日】

参加チーム：PONOS Sports

みかん坊や選手、天GOD選手、ライキジョーンズ選手

【11月18日】

参加チーム：FAV gaming

けんつめし選手、焼き鳥選手、RAD選手、だに選手、Oz選手

ミラティブで配信するには

iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。

アプリのダウンロードはこちら

iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu

Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr

Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。

数々の活躍を見せてきたプロ選手と配信で交流できる、という貴重な体験を是非楽しんでみてはいかがでしょうか？

それでは、アリーナでお会いしましょう！