2018年11月14日
Blog – Clash Royale
【Mirrativ】プロ選手があなたの配信にやってくる！3日連続開催！
スマホだけでゲーム実況・配信ができる「Mirrativ」にて、クラロワのプロ選手があなたの配信にやってくるかも知れない、という夢のある3日間がやってきます。
選手が配信にやってくると、その選手と対戦することができるそうです！クラロワの腕に自信がある人は是非勝利を目指して頑張ってみてくださいね。
参加方法
実施時間中に #プロと対戦 をタイトルに含めて配信することで参加できます。アプリ設定をクラロワにしておくのもお忘れなく！
来てくれる選手はこちら
16~18日の3日間、日替わりで3つのチームから下記の選手が参加します！
【11月16日】
参加チーム：GameWith
アマテラス選手、shun選手、ZEROS選手、KK19212選手
【11月17日】
参加チーム：PONOS Sports
【11月18日】
参加チーム：FAV gaming
ミラティブで配信するには
iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。
アプリのダウンロードはこちら
iPhoneの方 → https://app.adjust.com/rjokdu
Androidの方 → https://app.adjust.com/nh8snr
Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
数々の活躍を見せてきたプロ選手と配信で交流できる、という貴重な体験を是非楽しんでみてはいかがでしょうか？
それでは、アリーナでお会いしましょう！