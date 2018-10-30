各地域のレギュラーシーズン2位の計3チームが総当たり戦を行い、勝利チームしたチームがプレイオフへと進出する権利を獲得できる、ワイルドカードが、ついに今週末にやってきます。

プレイオフへの切符を賭けて争う重要な試合である、ワイルドカード。

この熱き戦いを、みんなで一緒に応援して、盛り上がる場をご用意しました。



ということで、急ではありますが！

Mirrativ共同主催「ワイルドカードパブリックビューイングオフ会」を開催します！

開催情報

【開催時間】

11月4日(日)

17:00 開場

17:30 パブリックビューイングオフ会開始

【開催場所】

スタジオスカイ東京

〒170-0005

東京都豊島区南大塚3丁目48-1

NCビル4階

【参加方法】

こちらの応募フォームよりご応募下さい。

ワイルドカードが始まるまで、軽食を食べて頂きつつ、ミニゲームもご用意しております！

参加者の皆さんとフレバトするもよし！クラロワ話に花を咲かせるもよし！会場の様子をミラティブ配信するもよし！

とにかく1日を楽しんで下さいね。





それでは、会場でお会いしましょう！

