2018年10月30日
Blog – Clash Royale
「ワイルドカードパブリックビューイングオフ会」開催！
各地域のレギュラーシーズン2位の計3チームが総当たり戦を行い、勝利チームしたチームがプレイオフへと進出する権利を獲得できる、ワイルドカードが、ついに今週末にやってきます。
プレイオフへの切符を賭けて争う重要な試合である、ワイルドカード。
この熱き戦いを、みんなで一緒に応援して、盛り上がる場をご用意しました。
ということで、急ではありますが！
Mirrativ共同主催「ワイルドカードパブリックビューイングオフ会」を開催します！
開催情報
【開催時間】
11月4日(日)
17:00 開場
17:30 パブリックビューイングオフ会開始
【開催場所】
スタジオスカイ東京
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3丁目48-1
NCビル4階
【参加方法】
こちらの応募フォームよりご応募下さい。
ワイルドカードが始まるまで、軽食を食べて頂きつつ、ミニゲームもご用意しております！
参加者の皆さんとフレバトするもよし！クラロワ話に花を咲かせるもよし！会場の様子をミラティブ配信するもよし！
とにかく1日を楽しんで下さいね。
それでは、会場でお会いしましょう！